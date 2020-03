PODGORICA BLISTA: 50.000 VERNIKA NA ULICI, 40 PROFESORA UNIVERZITETA U KOLONI

Podgorica večeras blista. Oko 50.000 vernog naroda u protesnoj litiji krenulo je nakon molebana u Hramu Hristovog Vaskrsenja. Krsni hod predvode mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i epsikop Dioklijski Metodije. U kilometrima dugoj koloni je i oko 40 profesora Univerziteta Crne Gore. Sa svećama i ikonama u rukama narod uzvikuje - Ne damo svetinje!



Mitropolit Amfilojije je ispred državnog parlamenta kazao da litije prevaziaze bratomržnju.











Verni narod u Beranama i večeras je izašao na ulice. Nekoliko hiljada ljudi se okupilo ispred manastira Đurđevi stupovi. Jeromonah Evstatije je držao besedu, koji je okupljeni narod sa velikom pažnjom slušao.Hodočasnici koji su krenuli jutros iz Dobrilovine savladali drugi najviši kanjon na svetu, kanjon Tare i odlučno koračaju prema Durmitoru!Savladali tarske klance i sad idu kroz Šarance.Bez obzira đto su minulih dana bili izloženi besprizornim atacima lokalnih vlasti pojačanIh državnim činovnicima, Bjelopavlići su danas odgovorili dostojanstveno. Nikada brojnijom litijom u kojoj je bilo nekoliko hiljada Danilovgrađana.Posle praznične svete liturgije u Crkvi Svete prvomučenice Tekle, ulicama Danilovgrada je prošla svečana litija kao znak proslave pobede Pravoslavlja nad svim jeresima i za odbranu svetinja. Uz pojanje crkvenih pesama sa ikonama na grudima prošli su ulicama grada, da bi potom ispred Crkve Svete Tekle bio pročitan Sinodik Pravoslavlja, akt Carigradskog sabora 843. godine, kada je uspostavljeno ikonopoštovanje.- Bogom je unapred predodređeno da onaj ko služi Bogu, istini i pravdi je samim tim što služi Njemu, Njegovoj pravdi i istini, pobednik. I mi smo učesnici pobede Pravoslavlja koja se danas slavi, kao i svetitelji koji su se kroz vekove borili za pravdu i istinu Božiju, obratio se vernicima protojerej Željko Ćalić, paroh danilovgradski.-Svi oni koji su bili gonitelji Crkve nisu upisani u večni spomen već u večnu sramotu i anatemu, prokleti i tada i danas i u sve vekove. I u ovo naše vreme mi branimo Crkvu, iako nisu napadnute naše dogme, istine naše vere, napadnuto je telo Hristovo, Crkva: Zato se sabiramo ovih dana da potvrdimo da podržavamo pobedu pravoslavlja koje znači služiti Bogu na istinski pravi način, a ne ostrašćeni svojim vlastoljubljem i slavom, kazao je protojerej Željko Ćalić i pozvao sve one kojima se nisu još otvorile duhovne oči, koji su zadojeni predrasudama, neznanjem, srebroljubljem i samoživošću, da kao i što je apostol Filip pozvao Natanaila da dođu i vide, i osete ljubav i svetinju Božiju.Preko 20.000 Bijelopoljaca večeras je izaljšlo na ulice protiv spornog Zakona o slobodi veroispovesti. Reke ljudi se slivale na ulicama.Građani Bijelog Polja i okoline i dalje na veličanstvenim litijama na kojima se sabira na dostojnstven nalin odgovaraju crnogorskim velmožama da ne daju svetinje, uprkos tome što je gotovo počela primena sporng Zakona os lobodi veroisvesti, kojim se preti SPC, njenim svetinjama, ali i veri pravoslavnoj.U organizovanim litijama iz okolnih sela i naselja ka hramu Svetih apostola Petra i Pavla krenuli su meštani iz okoline Grančarevo, koji su se pomolili pred Crkvom Svetih Ćirila i Metodija, dok su građani Rasova krenuli ispred hrama Svete Petke.Meštani Sutivana krenuli su organizovani u litiju ispred Crkva Svetog Jovana Krstitelja. Svi oni slili su se u orgromnu litiju koja je krenula ulicama Bijelog Polja. Ispred litije je nošena kopija ikone Bogorodice Jerusalimske.Posle litije je sluđen moleban u crkvi Svetog Nikole u Nikoljcu.Svenarodna litija vernog naroda večeras je, u 17 časova, krenula od Hrama Svetog Georgija u pljevaljskom naselju Guke do Crkve Svete Petke – gdje će vladika mileševski Atanasije sa sveštenstvom služiti Moleban Presvetoj Bogorodici sa početkom u 18 sati.Iskazujući svoje neslaganje sa diskriminatorskim zakonom o slobodi veroispovesti, kao i svoju odlučnost u odbrani Svetinja, sabrani u veličanstvenom krsnom vhodu, više hiljada Pljevljaka krenulo je od Hrama Svetog Georgija do crkve Svete Petke gde će se u 18 časova služiti Molebnog kanona Presvetoj Bogorodici.-Naše litije su iz noći u noć sve brojnije. Kako u Pljevljima, tako i u celoj Crnoj Gori. Oni koji su doneli tzv. Zakon o slobodi veroispovesti su očekivali da ćemo se povući posle nekolike litije. Međutim, drsilo se suprotno. U našem narodu je jaka vera. To je nesalomivi bedem o koji se lome sve ovozemaljske nedaće. Već je jasno da će naše molitvene šetnje ispunjene pravom verom srušiti bezumni zakon. Samo se treba naoružati strpljenjem i pobeda je naša-saopštili us iz Pljevaljskog odbora za odbranu svetinja.Nakon molebana ispred hrama zaštitnice ovog grada – Prepodobne mati Paraskeve, krenuće hod ulicama grada da u molitvenoj litiji iskaže svoj protest protiv pokušaja otimanja svetinja.- Tokom istorije ljudskog roda zabeležena mnoga bezumlja tako da nije narodu prvi put da se bori protiv toga. Nažalost, ovo današnje bezumlje je samo nastavak nekih ranijih bezumlja.Vizantijski carevi su pre 1.200 godina, poput nekih današnjih vladara, izdali svoje pretke i umesto da služe Bogu i narodu, u bezumlju su naređivali da se svete ikone, prvo sklone, a onda ruše. Bez obzira što je na strani tih vladara bila sila, moć i mač, nakon duge i teške borbe pobedili su narod, crkva i pravoslavlje. Ima ona narodna da sila Boga ne moli i to vidimo ovih dana. Ali, i ta sila često zaboravlja da Bog takvu silu ne voli i ko god je sa crkvom Božijom ratovao, makar imao najjaču vojsku i mač, mogao je da izmuči crkvu, ali ne i da pobedi. Narod mora, bez obzira šta ga čeka biti jak poput svojih predaka koji su ostavili potomcima ime, obraz, ikonu i slavu, da bi i oni to isto mogli da ostave svojoj djci. Naši preci se ni u najtežim vremenima nisu odrekli crkve, slave i pravoslavlja, niti su dozvolili da ih dele i govore im ko su im braća. Tako isto mora da uradi i narod u Crnoj Gori.Ovo je nakon molebana u Plužinama u crkvi Svetog Jovana Krstitelja, besedio protojerej stavrofor Darko Đogo, dekan Bogoslovskog fakulteta iz Foče.- Ispoštovaćemo sve ljudsko i svaki zakon koji se ne protivi zakonu Božijem. Ali, onaj zakon koji se protivi Božijem i svemu čestitom među ljudima, njega niko ne može ispoštovati a ostati čovek. A nama je stalo da ostanemo ljudi, da ovoj našoj deci kad porastu damo obraz kakav su nama naši stari dali, kazao je Đogo, koji je sa vernim naarodom krenuo u litiju ulicama Plužina.Hladno vreme nije omelo Andrijevičane da još jednom litijom poruče crnogorskom državnom vrhu da se ne mire sa odredbaama na skandalozan način usvojenog Zakona o slobodi veroispovesti.Posle litije gradskim ulicama, po izuzetno hladnom vremenu, građani su se okupili na molebanu u crkvi Svetoh Arhangela Mihaila na Knjaževcu.Ni Boka ne odutaje od odbrane Srpske pravoslavne crkve i njenih svetinja. Nekoliko hiljada građana Kotora i Grblja, danas su u krsnom hodu prošetaali gradskim ulicama. Litiju je predvodio episkop budimljnsko-nikšićko Joanikje, koji je posle toga sa sveštenstvom Mitropolije crnogorsko-primorske služio moleban u crkvi Svetog Nikole u kotorskom Staraom gradu.