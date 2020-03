NovostiOnline/M.S.-V. K. | 05. mart 2020. 17:35 > 20:42 | Komentara: 0

TRADICIONALNA litija danas je počela u novom terminu oko 17 sati, a hiljade ljudi iz Berana, Andrijevice i Bijelog Polja krenulo je na još jedan moleban povodom spornog Zakona o slobodi veroispovesti.





Primetan je veliki broj mladih i dece, koj i se sa ikonama u rukama nalaze na početku kolone.



MOLITVENO SABRANjE U BERANAMA: LITIJE SIMBOL VEČNOG ŽIVOTA

Molitvena litija u Beranama ponovo je okupila na hiljade građana i vernika SPC, kojima su se u krsnom vhodu od Sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog do tri kilolometra udaljene svetinje manastira Đurševi stupovi, pridružili i Muslimani iz ovog grada. Svi oni iskazuju na dostojanstven način skandaloznim usvajanjem spornog Zakona o slobodi veroispovesti, koji se smatra zakonoom o otimanju svetinja SPC, ali i ataku na veru pravoslavnnu u Crnoj Gori.









-Litije su simbol večnog života i puta ka carstvu nebeskom. Narod u njima uzima učešće svojom slobodnom voljom, bez prinude i materijalne koristi, što potvrđuje njihovu blagodatnu moć. Besmisleni su pokušaji progona sveštenika koji nemaju crnogorsko državljanstvo, litije ne predvode sveštenici, već Gospod Bog i Presveta Bogorodica. Ovih dana čuju se najave progona sveštenstva i monaštva koji nemaju crnogorsko državljanstvo, ne uvažavajući njihov trud i rad na obnovi naših svetinja i duhovnog života u Crnoj Gori. Vlasti nisu međutim, kazale sa kojim to ciljem čine i zašto baš sada. Zašto nisu reagovali ranije, nego baš u ovom trenutku? Ako im je cilj da se obračunaju sa pravoslavnim sveštenstvom treba dobro da znaju da sve dok ima vernog naroda biće i sveštenika. A ako misle da uguše ove naše litije, takođe, treba da imaju na umu da njih ne predvodimo mi sveštenici i sveštenomonasi. Predvode ih Gospod i presveta Bogorodica. Ovo je posle molebana u manastiru Đurđevi stupovi, drevnoj zadužbini Prvoslava, sinovca Nemanjića, kazao otac Pajsije. -Ukoliko ućuti narod progovoriće kamenje, kazaao je otaca Pajsije, pred hiljadama građana Berana, koji su prvi u Crnoj Gori pržili otpor vlastima povodom usvajanju zakona koji je ponovo podelio Crnu Goru.



















Kolona vernika u Andrijevici

30.000 NIKŠIĆANA BRANI SVETINjE

Posle molebana u hramu Svetog Vasilija Nikšićkog oko 30.000 ljudi prošlo je krsnim hodom ulicama Nikšića. Na Trgu slobode narod je uzvikivao - Ne damo svetinje!

Trideset godina u Nikšiću veru pravoslavnu propoveda protojerej stavrofor Dragan Krušić. U nadahnutoj besedi pred oko 30.000 Nikšićanaporučio je da se na litijama vidi dostojanstvo čoveka pred Bogom.



- Tama laži prolazi, svetlost Božija dolazi. Ovaj slobodarski pokret kakav Crna Gora ne pamti osporavaju oni koji su ateisti, koji govore da nema Boga. A zsšto ga onda pominju? Ovim saborima, draga braćo i sestre, pokazali ste da ste verni sinovi i kćeri svetosavske Crkve, kazao je otac Dragan, često prekidan gromoglasnim povicima - Ne damo svetinje! Osmog marta, povodom Nedelje pravoslavlja, nakon liturgije u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog koju će služiti episkop Budimljansko nikšićki Joanikije, u, 11 časova ulicama Nikšiča krenuće u krsni hod verni narod koji će predvoditi episkop Joanikije koji će sr na Trgu slobode obratiti Nikšićanima.

BJELOPOLjCI U LITIJI: NEMAMO PRAVO DA ODUSTANEMO

Bjelopoljci, uprkos radnom danu i prhladnom vremenu, nastavljaju sa večičanstvenim litijama i molebanima za spas SPC, njenih svetinja, vernika i vere pravoslavne.

Posle molebana Presvetoj bogorodici u crkvi Svetih Apostola Petra i Pavla više od 12.000 gražana krenulo je u svenarodnu litiju gradskim ulicama, do manastira Svetog Nikolaja u Nikoljcu. Litiju je predvodio rhijerejski namesnik bjelopoljski protojerej-stavroforo Darko Pejiće.

- Nećemo odustati dok god bude potrebno, jer nemamo pravo na to. Nemamo pravo da odustanemo zbog svojih predaka i potomaka. Niko nema pravo da ostane nem, da ostane nezainteresovan u situaciji kada je naša vera u opasnosti. Nema na to pravo ni vladar, ni svešetnik, ni vojnik, ni zemljoradnik, ni običan beskućnik. Svi mi moramo dići svoj glas, jer ako mi to ne učinimo, kamenje će progovoriti, kazao je u besedi paroh sutivanski otac Milan Stanišić, ističući da se i u Bijelom Polju, kao i u drugim gradovima širom Crne Gore, "okupljamo već treći mesec u odbranu svetinja, ali i svugde gdje žive pravoslavni, koji nam, svojim okupljanjima, pružaju podršku."

- Istovremeno treba da imamo na umu da se nalazimo u Časnom i Velikom vaskršnjem postu, kada se spremamo da postom i molitvom, dočekamo najveći praznik naše svete vjere – Vaskrsenje Hristovo. Treba da budemo posebno pažljivi, obazrivi i dostojanstveni, kao što smo to bili i do sada, da ni jednim svojim gestom ne doprinesemo da dođe do nekog incidenta, već da naše litije budu mirne i dostojanstvene, kako i priliči pravoslavnim hrišćanima. Sabrani smo ne samo ovde, već i u svim gradovima i šaljemo divnu sliku iz naše malene Crne Gore koja obilazi čitav svet. Baskrsla je vera u našem narodu, koji mirnim protestnim šetnjama izražava nezadovoljstvo zbog ovog zakona, koji je diskriminatorski, koji nas je podijelio i zbog kojeg se okupljamo.





- Mi volimo našu državu, nećemo da je rušimo, već ćemo svi zajedno da je gradimo, da bi nam bila još lepša i bolja za sve stanovnike, ne samo za pravoslavne hrišćane. I mi kažemo da je večna Crna Gora, ali da je večna pravedna i istinska Crna Gora, Njegoševa, Svetog Petra Cetinjskog i Svetog Vasilija Ostroškog, koja svima nama treba da bude majka, a ne nekima maćeha. Prestanimo da etiketiramo jedni druge, već pružimo ruku i oprostimo jedni drugima, jer su ovo dani opraštanja i pomirenja i dani pokajanja. Da iz ovog posta izađemo kao bolji ljudi, deo je besede oca Milana Stanišića, psole litije u Bijelom Polju.

U RODNOM GRADU PREMIJERA NAJBROJNIJA LITIJA DO SAD

U Mojkovcu, rodnom mestu premijera Duška Markovića, direktora Uprava policije Veselina Veljovića i niza državnih "glavara", možda najbrojnija litija do sada. Posebno ako se ima u vidi broj stanovnika ove opštine, liji građana bez obzira na sve ritiske kojima su izloženi - ne daju svetine. U nekadašwoj prestonici srpskog kraqa Uroša, gde je iskovan prvi srpski srebrewak, po čemu je Mojkovac i dobio naziv i u četvrtak je održana impozantna litija, koja je završena molebanom u prekjrasnom hramu Roždestva Hristovoga.

SVETINjE SE BRANE I U SRCU VASOJEVIĆA - ANDRIJEVICI





Nakon molebana u crkvi Svetog Arhangela Mihaila, kojeg je služio protojerej Boro Vrhovac, nekoliko stotina građana mirno su prošetali centrom Andrijevice protestujući protiv usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti.

Litiji se priključio molitveni hod koji je iz Brezojevice – Murino kao krstonoša, predvodio dečak Andrej Garčević sa Novakom Markovićem (99) kome je ovo ko zna koja po redu litija.

- Neću propustiti ni jednu litiju. Svetinje se ponovo brane. Nema sumnje, odbranićemo ih, kazao je za Novosti deda Novak.

SVETINjE SE BRANE I U BUDVI

Učetvrtak posle molebana u crkvi Svete Trojice u Starom gradu, kojoj je prisustvovalo nekoliko hiljada građama i vernika, litija u Budvi krenula gradskim bulevarima. Dostojanstveno sabranje koje je sve masovnije, predvodi sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i čelnici Opštine i SO Budva.







Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević, bez obzira na primedbe nekihs vojih koalicionih partnera u lokalnoj vlasti i u četvrtak je pozvao svoje sugrađane na još jedan mirni protest u znak sa nemirenjem sa donošenjem spornog Zakona o slobodi veroispovesti.









GORŠTACI SA DURMITORA DOŠLI DO ŽABLjAKA

Ponosti gorštaci sa Durmitora, ponvo su kroz smetove došli do Žabljaka. Tu, na starom zbornom mstu, krenuli su u još jednu litiju, koju ne može omesti ni niska temperatra, snežmo nevreme, kiša.

- Ne damo svetinje, još jednom je poručeno sa Žabljaka.

MASOVNA LITIJA I U PLUŽINAMA

U Crkvi Svetog Jovana Krstitelja služen moleban, posle kojeg je ulicama grada prošla litija.











Veliki broj građana se i danas okupio u znak protesta zbog usvajanja spornog Zakona o slobodi veroispovesti, kojim se, smatraju Pivljani, velika opasnost nadvila nad jedinu u Crnoj Gori kanonskipriznatu prvoslavnu crkvu-SPC, njene svetinje, vernike i veru pravoslavnu.

PEDESET HILjADA PODGORIČANA KRENULO ULICAMA GRADA

Oko 50 hiljada Podgoričana nakon službe u Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja na kojem je čitan pokajni Kanon Svetog Andreja Kritskog, krenulo je u dostojanstveni molitveni hod ulicama glavnog grada Crne Gore, sa svećama i ikonama u rukama, uzvikujući -Ne damo svetinje! Na taj način iskazali su još jednom svoj odnos prema usvojenom Zakonu o slobodi veroispovesti. Ceo većerašnji događaj protekao je u molitvenom duhu s obzirom da je vreme časnog posta.

- Kroz litije smo pokazali ljubav prema veri i crkvi i opet poručili da ne damo svetinje, kazao je sveštenik Mirčeta Šljivančanin.

Sveštenik Šljivančanin je rekao da su i ove večeri pokazali da se voli svoja vera i crkva i da senarod bori za svoje svetinje.

Foto: V.Pavićević