Novosti online/ V. K. | 26. decembar 2019. 08:21 > 10:25 |

Skupština Crne Gore danas glasa o spornom zakonu, policija zabranila skup Demokratskog fronta

Bulevari i ulice u užem centru Podgodice zatvoreni su danas za vozila, ali i pešake, kako bi bila sprečena neprijavljena okupljanja ispred Skupštine, gde bi danas u 11 časova trebalo da počne glasanje o Zakonu o slobodi veroispovesti.Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, od ulice Jovana Tomaševića do ulice Marka Miljanova, Bulevar Stanka Dragojevića, od Boleške ulice do ulice Ivana Crnojevića, Ulica Slobode od hotela Hilton do Trga Nezavisnosti, Ulica Kralja Nikole, od hotela Hilton do hotela Nikić i Karađorđeva ulica zatvoreni su za vozila i pešake od 7.30 pa do "procene rukovodilaca obezbeđenja"."Zatvaranjem navedenih ulica i saobraćajnica policija je sprečila neprijavljena okupljanja ispred Skupštine i drugih obavezno štićenih objekata", navodi policija u saopštenju.Dodaje se i da će se prema svim pojedincima koji su putem medija pozivali građane na okupljanja protivno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama preduzeti mere.

Sve ovo izazvalo je gnev mnogih Podgoričana.





- Vidimo danas kolika je moć isnaga našeg mitropolita Amfilohija kada je samo zbog jednog zakona glavni grad u kolapsu – rekao je jedan od građana.

Demokratski front uputio je poziv građanima koji žele da pruže podršku, u susret raspravi i izglasavanju Zakona o slobodi veroispovesti kojim se predviđa otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, da se upute ka Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja.





-Obzirom da je režim zatvorio sve ulice i prilaze Skupštini, svi koji žele da daju podršku neka idu ka Sabornom hramu Hristovog Vaskresenja - navodi se u pozivu Df-a.

Uprava policije Crne Gore sinoć je saopštila da nije podneta prijava za održavanje javnog okupljanja u Podgorici i da će organizatori snositi zakonom predviđene posledice.