Sve ovo izazvalo je gnev mnogih Podgoričana.



- Vidimo danas kolika je moć isnaga našeg mitropolita Amfilohija kada je samo zbog jednog zakona glavni grad u kolapsu – rekao je jedan od građana.

Demokratski front uputio je poziv građanima koji žele da pruže podršku, u susret raspravi i izglasavanju Zakona o slobodi veroispovesti kojim se predviđa otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, da se upute ka Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja.



-Obzirom da je režim zatvorio sve ulice i prilaze Skupštini, svi koji žele da daju podršku neka idu ka Sabornom hramu Hristovog Vaskresenja - navodi se u pozivu Df-a.

GRAĐANI PODGORICE MARŠIRAJU KA POLICIJSKOJ BLOKADI Predsednik Prave Crne Gore, Marko Milačić zajedno sa vladikom Joanikijem predvodi kolonu građana ulicama Podgorice. Oni su se okupili u znak protesta protiv spornog Zakona o veroispovesti o kom će danas odlučiti Skupština Crne Gore. Lider ove opozicione partije kaže da idu ka policijski blokadama postavljenim rano jutros, nakon što je zabranjen skup ispred zgrade parlamenta. Oni se trenutno približavaju mostu "Blaža Jovanović" na kom je raspoređena policija.





VULIN: STIDIM SE OVOG VREMENA I OVOG REGIONA Žao mi je što se danas ovo dešava u Podgorici i boli me što je moj narod jedini narod u Evropi koji mora da se bori i za svoje pravo da ide u bogomolju, da ide u crkvu u koju je išao vekovima, kazao je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin pred poslanicama u parlamentu Srbije.



"Stidim se ovog vremena i ovog regiona. Što svi ćute na to da srpski narod mora da moli ili da se bori i da se otima za mesta gde je sahranjivao svoje očeve i gde čuva svetinje koje su ga sačuvale i učinile baš onakvim kakav jeste. Ne znam zašto ćuti cela Evropa", rekao je Vulin obraćajući se poslanicima.



Naveo je da ne zna zašto Evropa, koja je tako osetljiva na svaku povredu verskog prava, na svaku povredu ljudskog prava, sada ćuti kada vidi da se Srbima oduzimaju njihova vekovna prava.



"Boli što EU, OEBS, sve te velike i moćne organizacije koje su nastale na suštini, na poštovanju ljudskih, pa i verskih prava, jer religija jeste ljudsko pravo, zašto sada tako uporno ćute i prave se da ne vide da srpski narod, jedini narod u Evropi mora da dokazuje da postoji i mora da pokazuje i dokazuje i da se izbori za svoje pravo da ima mesto gde će se moliti svom Bogu", kazao je Vulin i dodao da su Srbi jedini narod u Evropi koji je u opasnosti da ostane bez sećanja, bez temelja svog postojanja.



Ministar je rekao i da mi da ćutimo o tome ne možemo.



"I ja da doživljavam na isti način državu koja to radi mom narodu kao što sam do sada doživljavao ne mogu. Ne mogu da prihvatim da se to dešava i da se ništa ne menja. Stvari se menjaju. Kako se odnostite prema Srbima sa kojima živite tako se odnosite prema Srbiji kraj koje živite", poručio je.

PRITISAK NA NAROD DA SE RAZIĐU SA BLOKIRANOG PUTA KOD BERANA Čelnici Centra Berane razgovarali su sa parohom beranskim protojerejom Draganom Ristićem insistirajući da on pozove narod da se raziđe sa blokirane deonice. Međutim, on je odgovorio da on nije pozvao ljude da blokiraju magistralu, odnosno da je svako tu došao po svom nahođenju i da može ostati ili otići sa puta.



Potom je vršen pritisak na čelnike vladajuće koalicije u Beranama.



Oni su odgovorili da nisu nikoga pozvali na blokadu i da je svako došao, ili izostao, u skladu sa svojim ubeđenjima

POLICIJA U BERANAMA PRETI HAPŠENjEM, DRON SNIMA UČESNIKE SKUPA Ogorčeni zbivanjima u Podgorici, gde su sve saobraćajnice blokirane kako bi se sprečili protesti građana povodom donošenja Zakona o slobodi veroispovesti, građani Berana blokirali su magistralu prema Bijelom Polju, odnosno prema Podgorici, koja vodi i ka Srbiji, ali i srpskoj pokrajini Kosovo i Metohija.



Policija u Beranama pokušava da razbije blokadu, preti hapšenjem i zastrašuje građane.



Policijski dron snima učesnike skupa i ragistarske oznake automobila u blokadi.



Policiji u Beranama pristižu u pomoć pripadnici policije u civilu i uniformama iz Rožaja.



MOLEBAN ISPRED POLICIJSKOG KORDONA Umesto u manastiru Svetog Simeon Mirotočivog služen je moleban ispred policijskog kordona na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog. Prethodno je došlo do razgovora sveštenika Predrag Šćepanovića i jednog od policijski rukovodilaca Darka Mađarića iz Nikšića.



- Možete li nam omogućiti da prođemo do manastira. Ovo nije politički skup i niste obavezni da nas sprečavate u službi. Cenimo vaš posao, profesionalni odnos koji ste imali u Nikšiću na Crkveno-narodnom saboru -rekao je otac Predrag.





- Ne možete dalje ovom trasom- odgovorio je Mađarić.



Ni autoritet episkopa Budimljansko nikšićkoj Joanikija nije pomogao.



- Čuo sam da si ti moj Nikšićani. Kako se prezivate - pitao je vladika. - Mađarić- kazao je kroz osmeh dobro opremljeni policajac.







LITIJA KRENULA DO MANASTIRA SVETOG SIMEONA Litija krenula od Sabornog hrama do manastira Svetog Simeon Mirotočivog.



U litiji je episkop Budimljansko-nikšićki. Sveštenik Predrag Šćepanović pozvao je vernike da idu zajedno stazama svetitelja.

-Nisu se popovi pobunili, nego svest naroda - kazao je otac Predrag.





GRAĐANI ČEKAJU BLAGOSLOV DA KRENU KA PARLAMENTU Ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici okupljaju se vernici. Ogorčeni odlukom Vlade da se sporni zakon nađe na skupštinskog raspravi.



Neizvesno je da li će protesta litija krenuti ka Skupštini čiji prilaz čuvaju jake policijske snage. Čeka se blagoslov episkopa Joanikija da se krene ka Skupštini.







OGORČENI ZBIVANjIMA U PODGORICI, BERANCI BLOKIRALI MAGISTRALU Ogorčeni zbivanjima u Podgorici, gde su sve saobraćajnice blokiranekako bi se sprečili protestigrađana povodom donošenja Zakona o slobodi veroispovesti, ali i ''uvodonom reči'' potpredsednika Vlade Crne Gore i ministra oravde Zorana Pažina, građani Berana, prestonog grada Eparhije budimljansko-nikšićke, odgovorili su takođe- blokadom.



- Blokirali smo magistralu prema Bijelom Polju, odnosno prema Podgorici, koja vodi i ka Srbiji, ali i srpskoj pokrajini Kosovo i Metohija. Ovo je odgovorna represiju podgoričkih vlasti, koji šikaniraju većinu u Crnoj Gori i pokušavaju da nam otmu svetinje, ponize veru i ime srpsko.Pozivamo ostale u Crnoj Gori da postupe kao i mi i da pruže otpor silnicima i tiranima- kazali su građani na mestu blokade u Beranselu.





Na mestu gde je magistrala blokirana, za sada nema incidenata.



Policija pokušava da razgovara sa građanima oko prekida blokade, ali za sada nema izgleda za tako nešto.







AMFILOHIJE: BUDUĆNOST SE NE GRADI NA NASILjU



Ostatak izjave pročitajte

U Boga se nadam da će se otrezniti oni koji su na vlasti, a i svi drugi. Pozivam da krenemo putem mira, brateske ljubavi i sloge - poručio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.Ostatak izjave pročitajte OVDE.