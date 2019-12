Novosti online / V. K./ M. S. | 26. decembar 2019. 08:21 > 21:45 |

Sve ovo izazvalo je gnev mnogih Podgoričana.



- Vidimo danas kolika je moć isnaga našeg mitropolita Amfilohija kada je samo zbog jednog zakona glavni grad u kolapsu – rekao je jedan od građana.

Demokratski front uputio je poziv građanima koji žele da pruže podršku, u susret raspravi i izglasavanju Zakona o slobodi veroispovesti kojim se predviđa otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, da se upute ka Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja.



-Obzirom da je režim zatvorio sve ulice i prilaze Skupštini, svi koji žele da daju podršku neka idu ka Sabornom hramu Hristovog Vaskresenja - navodi se u pozivu Df-a.

Skupština Crne Gore danas glasa o spornom zakonu, policija zabranila skup Demokratskog fronta

Novljani su od 18 sati počeli da se okupljaju u Zelenici,a u znak protesta protiv izglasavanja zakona o slobodiveroispovesti blokirali su saobraćaj magistralom.Moleban na magistrali u Zelenici služe tri sveštenika, a prisustvuje više stotina okupljenih građana. Među okupljenima su predsednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, potpredsednik Opštine Miloš Konjević, glavni administrator Nenad Đorđević,potpredsednica Danijela Đurović, predstavnici Demokratskog fronta, sveštenici Gojko Mračević, Drago Pešikan i Ilija Motika.Prisutne su i jake policijske snage sa kojima je i načelnik hercegnovskog Centra beybednosti Zoran Banićević.Građani se i dalje okupljaju, prisutni su i predstavnici stranaka opozicionih na državnom nivou. Okupljeni građani uz molitvu,pevaju duhovne pesme.Duž magistrale je duga kolona automobila koju službenici policije, preusmeravaju saobraćaj na zaobilazne putne pravce.Skup protiče mirno a građani ne žele da se raziđu. Otac Drago Pešikan obavestio je okupljene meštane da će u Zelenici ostati do završetka sednice Skupštine Crne Gore na kojoj je završena rasprava o zakonu o slobodi veroispovesti.Otac Zoran Miljanić pozvao je maločas okupljeni narod da ne nasedaju na lažne vesti jer se priča kako je policija u Zelenici kamenovana, što nije istina.Pozvao ih je da prijave svaki oblik nasilnog I nedoličnog ponašanja.Na ulici će kažu okupljeni ostati sve dok ne dobiju pismenu garanciju daće Zakon biti povučen.

21.25 POLICIJA POKUŠALA DA DEBLOKIRA MOST NA TARI

PLjEVLjA – Policija je večeras pokušala da deblokira Most na Tari ali u toj nameri nije uspela. Prema informacijama koje smo dobili od okupljenih, prilikom pokušaja deblokade saobraćajnice tri osobe su lakše povređene.

Prema istim izvorima prilikom pokušaja deblokade puta lakše je povređen i monah Zosim iz manastira Sv. Arhanđela Mihaila koji se nalazi u Đurđevića Tari.

Tokom prethodnih dva sata u nekoliko navrata, dolazilo je do guranja okupljenih koji su blokirali most na Tari sa policijom koja pokušava da odblokira ovu saobraćajnicu .

Most je blokiran zbog protivljenja usvajanju Zakona o slobodi veroispovesti o kojem je danas počela rasprava u Skupštini Crne Gore.

21.22 ZAVRŠENA NAČELNA RASPRAVA O ZAKONU O SLOBODI VEROISPOVESTI

U crnogorskoj Skupštini večeras je završena načelna rasprava o Predlogu zakona o slobodi veroispovesti.

Nešto posle 20.00 časova nadležni Odbor i Kolegijum počeli su da razmatraju amandmane.

Poslanici su podneli više od 270 amandmana na predloženi zakon, a ranije je najavljivano da će se glasanje o zakonu obaviti večeras.





21.02 POLICIJA ODBLOKIRALA TRI PUTA KOD PODGORICE

Crnogorska policija odblokirala je večeras izlaze iz Podgorice i privela nekoliko osoba, prenosi portal Analitika.

Policija je uz pomoć "pauka" odblokirala tri putna pravca - kružni tok kod podgoričkog aerodroma, Zlaticu, kod restorana "Tri Bora" i Nikšićki put, navodi portal.

Kako se navodi, policija je kamenovana u Zeti.

U više crnogorskih opština u toku su blokade saobraćajnica zbog najavljenog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti.

20.52 PROTEST GRAĐANA POČEO JE I U NIKŠIĆU

Stanovnici Nikšića priključili su se protestu protiv Zakona o veroispovesti koji je zahvatio veći deo Crne Gore. I u ovom crnogorskom gradu postavljene su barikade.



20:17 PROTEST NARODA U ZETI: BLOKIRAN PUT KA AERODROMU

Građani u Zeti su blokirali put prema aerodromu u Zeti.

-Policija je uzvratila represijom hapseći narod. Uhapsili ste mi i brata a dali ste reč da neće biti hapšenja. Ukoliko mu se nešto desi, vas "dužim" kazao je u Skupštini Crne Gore povodom toga, jedan od lidera DF Milan Knežević, obraćajući se premijeru Dušku Markoviću. M.S. - V. K.

20: 14 BUDVA BLOKIRANA, STANJE U BARU STABILNO

U znak protesta protiv izglasavanja Zakona o slobodi veroispovijesti na jugu Crne Gore, Budva blokirana, stanje u Baru stabilno. Predsednik opštine Budva Marko Bato Carević, načelnik Centra bezbednosti Budva Darko Ćorac su večeras kod kružnog toka na ulazu u Budvu gde je blokiran saobraćaj.

Prema saznanjima Novosti, gotovo svi opštinski funkcioneri Demokratskog fronta i Demokrata su na kružnom toku na ulazu u Budvu. Okupljeno je oko 100 osoba, sa 30-ak automobila, a prisutan je i načelnik CB Budva Darko Ćorac, koji koordinira radom policijskih službenika.

Umalo je došlo i do incidenta, kada je jedan od građana automobilom pokušao da sporednom ulicom prođe blokadu, kada je došlo do komešanja. Desetak mladića je krenulo da udara u automobil. Predsednik Opštine, Marko Bato Carević pozvao je na mir.

Načelnik Centra bezbednosti Bar Veselin Magovčević kazao je za Novosti da je stanje u Baru stabilno. Na dve lokacije su pokušane blockade saobraćajnica, ali je stanje normalizovano i svuda je prohodno, kazao je načelnik CB Bar. B.Dabić

20.04 POLICIJA POČELA DA HAPSI LjUDE NA BARIKADAMA

Policija je počela da se obračunava sa narodom u Crnoj Gori, koji se blokadama saobraćajnica suprotstavlja opakom naumu usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti, koji je atak na SPC, Srbe i veru našu pravoslavnu. U Zeti je uhapšen Momo Kukuličić i još neki ljudi... Neće se na tome završiti, kazao je na sednici Skupštine Crne Gore, lider DF Andrija Mandić.

Policija je uhapsila i nekoliko Pljevljaka koji su blokirali most na Đurđevića Tari...





M. S. - V. K.





19.41 MERE BEZBEDNOSTI U SKUPŠTINI CG PODIGUTE NA VIŠI NIVO

U skupstini Crne Gore mere bezbednosti su podignute na viši nivo, a obezbeđenje nosi gas maske oko struka.

Demokratski front je ranije najavljivao incidente situacije, pominjali su i "bugarsku skupštinu", pa je moguće da su mere podignute upravo iz tog razloga. Oni su ranije rekli da su od toga odustali, ali je posle neuspešnih dogovora između mitropolita Amfilohija i premijera Crne Gore Duška Markovića, Andrija Mandić iz DF pozvao na blokade.

Svestenstvo i vernici su u neposrednoj blizini skupštine, čitaju molitvu, ali ne mogu da prođu skupštini zbog barikada na kojima je policija.

Veliki broj novinara je u zgradi skupštine, a glasanje se očekuje, prema nezvaničnim saznjanjma, u toku noći.





19:20 GRAĐANI BLOKIRALI BULEVAR

Građani Budve blokirali su u četvrtak oko 18.30 glavni bulevar u Budvi, protestujući zbog nametanja takozvanog Zakona o slobodi veroispovesti. Protestvuje nekoliko stotina ljudi.

U Budvi blokadu predvodi predsednik Opštine Marko Bato Carević i rukovidstvo DF.

Foto M.S.



18.45 BLOKIRAN MOST NA TARI

PLjEVLjA – Vernici Srpske pravoslavne crkve iz Pljevalja i Žabljaka blokirali su večeras most na reci Tari.

Na taj način blokiran je putni pravac Pljevlja –Mojkovac i Pljevlja Žabljak.

Prema informacijama „Novosti“ policija je pokušala u ukloni blokadu međutim vernici SPC-a su se oduprli nastojanju policije. Prema prvim informacijama narod je posedao po putu i peva Tropar Svetom Vasiliju Ostroškom.

Most je blokiran zbog protivljenja usvajanju Zakona o slobodi veroispovesti o kojem je danas počela rasprava u Skupštini Crne Gore.





18:40 RADUNOVIĆ: NEĆEMO VAM DOZVOLITI USVAJANjE ZAKONA

Poslanik opozicionog Demokratskog fronta, Slaven Radunović, poručio je večeras u parlamentu da deo opozicije neće dozvoliti da Predlog zakona o slobodi veroispovesti bude izglasan u parlamentu, pa makar, kako je rekao, morali da to fizički spreče.

"Znamo mi da ćete vi za nekoliko godina čim raskrstite papirologiju sa Srpskom pravoslavnom crkvom krenuti u akciju. Zbog čega se smeška Miraš Dedeić i zbog čega ćuti. Jer zna da šta se sprema. Vi ćete ovim zakonom napraviti veliki raskol u Crnoj Gori i rat među građanima, da li za mesec ili godinu dana, kada god prvi put to tako zatreba takozvanoj CPC. Mi vam nećemo dozvoliti da se izglasa ovaj zakon ovde. Fizički vam nećemo dozvoliti, pa makar morali da nas hapsite i iznosite pa neka gleda narod šta se dešava“, kazao je Radunović.

Poslanik Demokratskog fronta, Milutin Đukanović poručio je u svom govoru će oni veoma lako večeras i sutra blokirati Crnu Goru, na šta je lider Liberala, Andrija Popović pozvao potpredsednika Skupštine da reaguje jer se u parlamentu plasiraju pozivi na rušenje ustavnog poretka.

Jovan Vučurović je najavio da će ispuniti datu zakletvu.

"Dali smo zakletvu da ćemo braniti hramove SPC, i to će biti tako. Tu je na ispitu nešto veće od vremena i života - naša čast, i ja se nadam da ćemo sačuvati obraz predaka, potomaka i svoj obraz", rekao je Vučurović.

Posebni klub poslanika napustio je sednicu parlamenta, nakon što je poslanik Goran Danilović kazao da ne žele da učestvuju u nastavku rasprave o Predlogu zakona.

„ Mi idemo na ulicu da razgovaramo sa narodom i da uradimo ono za šta smatramo da je posledica a ne uzrok“, kazao je Danilović.

18:14 LEKIĆ: NI AUTORIMA NIJE JASNO KAKO BI SE ZAKON PRIMENjIVAO

Lider opozicionog DEMOS-a Miodrag Lekić ocenio je danas da primena zakona o verskim slobodama, ukoliko b9i se usvojio njegov predlog, nije jasna ni autorima, jer je, kaze, reč o totalno konfuznom zakonu sa političkom funkcijom da se podignu tenzije u Crno Gori i da skrene pažnju sa suštinskih problema, kao što su kriminal i korupcija.

Lekić je u izjavi za Tanjug rekao da predloženo rešenje ima puno “rupa i nelogičnosti”.

“ Imajući u vidu da su katolička verska zajednica i islamska izgleda zadovoljne pošto kažu da će glasati za zakon, odnosno njihovi predstavnici, to upućuje na to da je ovde reč o ataku na jednu versku zajednicu - Srpsku pravoslavnu crkvu”, rekao je Lekić.

Navodeći da su mu kao predsedničkom kandidatu bivše kolege iz DF-a zemerile što se nije tada sreo sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem, Lekić ističe da ne može da se kaže da je on “produžena ruka” (SPC), ali da vidi da je atak na tu versku zajednicu.

17:51 I BJELOPOLjCI BLOKIRALI PUT

Pojačava se napetost na severu Crne Gore. U četvrtak oko 17 sati građani Bijelog Polja su na početku obilaznice blokirali magistralnu put Bijelo Polje-Berane, odnosno dalje ka Mojkovcu, jugu Crne Gore, ali i od ovog područja ka Srbiji. M. S.

17.40 MARKOVIĆ ODBIO PREDLOG AMFILOHIJA

Premijer Marković kazao je nakon razgovora sa mitropolitom Amfilohijem da je taj susret potvrda da Vlada želi dijalog o suštinskim i ključnim problemima.

„Ovaj sastanak je i potvrda potpune spremnosti da uvažimo i saslušamo poslanike koji dijametralno suprotno razmišljaju o ovom pitanju“.

Dijalog je, kako je kazao, trajao više od dva sata, te da je dao garancije i uvjerenja da zakon nema skrivenu agendu i zlokobnu misiju za Mitropliju, da je to zakon koji treba svakom civilizovanom i demokratskom društvu i da ne ugrožava MCP niti ugrožava položaj ni status jednog sveštenika.

„ Ukazao sam da je Vlada bila veoma trpeljiva kada se kršio zakon i rekao mi je da njegovi sveštenici nijesu za to imali njegov blagoslov“, dodao je Marković.

15:04 - GRAĐANI PODGORICE MARŠIRAJU KA POLICIJSKOJ BLOKADI

Predsednik Prave Crne Gore, Marko Milačić zajedno sa vladikom Joanikijem predvodi kolonu građana ulicama Podgorice.

Oni su se okupili u znak protesta protiv spornog Zakona o veroispovesti o kom će danas odlučiti Skupština Crne Gore.

Lider ove opozicione partije kaže da idu ka policijski blokadama postavljenim rano jutros, nakon što je zabranjen skup ispred zgrade parlamenta.

Oni se trenutno približavaju mostu "Blaža Jovanović" na kom je raspoređena policija.

14:59 - VULIN: STIDIM SE OVOG VREMENA I OVOG REGIONA

Žao mi je što se danas ovo dešava u Podgorici i boli me što je moj narod jedini narod u Evropi koji mora da se bori i za svoje pravo da ide u bogomolju, da ide u crkvu u koju je išao vekovima, kazao je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin pred poslanicama u parlamentu Srbije.

"Stidim se ovog vremena i ovog regiona. Što svi ćute na to da srpski narod mora da moli ili da se bori i da se otima za mesta gde je sahranjivao svoje očeve i gde čuva svetinje koje su ga sačuvale i učinile baš onakvim kakav jeste. Ne znam zašto ćuti cela Evropa", rekao je Vulin obraćajući se poslanicima.

Naveo je da ne zna zašto Evropa, koja je tako osetljiva na svaku povredu verskog prava, na svaku povredu ljudskog prava, sada ćuti kada vidi da se Srbima oduzimaju njihova vekovna prava.

"Boli što EU, OEBS, sve te velike i moćne organizacije koje su nastale na suštini, na poštovanju ljudskih, pa i verskih prava, jer religija jeste ljudsko pravo, zašto sada tako uporno ćute i prave se da ne vide da srpski narod, jedini narod u Evropi mora da dokazuje da postoji i mora da pokazuje i dokazuje i da se izbori za svoje pravo da ima mesto gde će se moliti svom Bogu", kazao je Vulin i dodao da su Srbi jedini narod u Evropi koji je u opasnosti da ostane bez sećanja, bez temelja svog postojanja.

Ministar je rekao i da mi da ćutimo o tome ne možemo.

"I ja da doživljavam na isti način državu koja to radi mom narodu kao što sam do sada doživljavao ne mogu. Ne mogu da prihvatim da se to dešava i da se ništa ne menja. Stvari se menjaju. Kako se odnostite prema Srbima sa kojima živite tako se odnosite prema Srbiji kraj koje živite", poručio je.

14:04 - PRITISAK NA NAROD DA SE RAZIĐU SA BLOKIRANOG PUTA KOD BERANA

Čelnici Centra Berane razgovarali su sa parohom beranskim protojerejom Draganom Ristićem insistirajući da on pozove narod da se raziđe sa blokirane deonice. Međutim, on je odgovorio da on nije pozvao ljude da blokiraju magistralu, odnosno da je svako tu došao po svom nahođenju i da može ostati ili otići sa puta.

Potom je vršen pritisak na čelnike vladajuće koalicije u Beranama.

Oni su odgovorili da nisu nikoga pozvali na blokadu i da je svako došao, ili izostao, u skladu sa svojim ubeđenjima

12:56 - POLICIJA U BERANAMA PRETI HAPŠENjEM, DRON SNIMA UČESNIKE SKUPA

Ogorčeni zbivanjima u Podgorici, gde su sve saobraćajnice blokirane kako bi se sprečili protesti građana povodom donošenja Zakona o slobodi veroispovesti, građani Berana blokirali su magistralu prema Bijelom Polju, odnosno prema Podgorici, koja vodi i ka Srbiji, ali i srpskoj pokrajini Kosovo i Metohija.

Policija u Beranama pokušava da razbije blokadu, preti hapšenjem i zastrašuje građane.

Policijski dron snima učesnike skupa i ragistarske oznake automobila u blokadi.

Policiji u Beranama pristižu u pomoć pripadnici policije u civilu i uniformama iz Rožaja.

12:37 - MOLEBAN ISPRED POLICIJSKOG KORDONA

Umesto u manastiru Svetog Simeon Mirotočivog služen je moleban ispred policijskog kordona na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog. Prethodno je došlo do razgovora sveštenika Predrag Šćepanovića i jednog od policijski rukovodilaca Darka Mađarića iz Nikšića.

- Možete li nam omogućiti da prođemo do manastira. Ovo nije politički skup i niste obavezni da nas sprečavate u službi. Cenimo vaš posao, profesionalni odnos koji ste imali u Nikšiću na Crkveno-narodnom saboru -rekao je otac Predrag.

- Ne možete dalje ovom trasom- odgovorio je Mađarić.

Ni autoritet episkopa Budimljansko nikšićkoj Joanikija nije pomogao.

- Čuo sam da si ti moj Nikšićani. Kako se prezivate - pitao je vladika. - Mađarić- kazao je kroz osmeh dobro opremljeni policajac.

12:14 - LITIJA KRENULA DO MANASTIRA SVETOG SIMEONA

Litija krenula od Sabornog hrama do manastira Svetog Simeon Mirotočivog.

U litiji je episkop Budimljansko-nikšićki. Sveštenik Predrag Šćepanović pozvao je vernike da idu zajedno stazama svetitelja.

-Nisu se popovi pobunili, nego svest naroda - kazao je otac Predrag.

11:56 - GRAĐANI ČEKAJU BLAGOSLOV DA KRENU KA PARLAMENTU

Ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici okupljaju se vernici. Ogorčeni odlukom Vlade da se sporni zakon nađe na skupštinskog raspravi.

Neizvesno je da li će protesta litija krenuti ka Skupštini čiji prilaz čuvaju jake policijske snage.

Čeka se blagoslov episkopa Joanikija da se krene ka Skupštini.

11:42 - OGORČENI ZBIVANjIMA U PODGORICI, BERANCI BLOKIRALI MAGISTRALU

Ogorčeni zbivanjima u Podgorici, gde su sve saobraćajnice blokiranekako bi se sprečili protestigrađana povodom donošenja Zakona o slobodi veroispovesti, ali i ''uvodonom reči'' potpredsednika Vlade Crne Gore i ministra oravde Zorana Pažina, građani Berana, prestonog grada Eparhije budimljansko-nikšićke, odgovorili su takođe- blokadom.

- Blokirali smo magistralu prema Bijelom Polju, odnosno prema Podgorici, koja vodi i ka Srbiji, ali i srpskoj pokrajini Kosovo i Metohija. Ovo je odgovorna represiju podgoričkih vlasti, koji šikaniraju većinu u Crnoj Gori i pokušavaju da nam otmu svetinje, ponize veru i ime srpsko.Pozivamo ostale u Crnoj Gori da postupe kao i mi i da pruže otpor silnicima i tiranima- kazali su građani na mestu blokade u Beranselu.

Na mestu gde je magistrala blokirana, za sada nema incidenata.

Policija pokušava da razgovara sa građanima oko prekida blokade, ali za sada nema izgleda za tako nešto.

11:18 - AMFILOHIJE: BUDUĆNOST SE NE GRADI NA NASILjU

U Boga se nadam da će se otrezniti oni koji su na vlasti, a i svi drugi. Pozivam da krenemo putem mira, brateske ljubavi i sloge - poručio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.

Ostatak izjave pročitajte OVDE.

10:55 - MILAČIĆ: OKUPLjANjE ISPRED HRAMA HRISTOVOG VASKRSENjA, ŽELIMO MIRAN SKUP

Predsednik Prave Crne Gore, Marko Milačić, izjavio je danas da će se, pošto je vlast odlučila da blokira gotovo ceo grad, vernici i građani, koji se protive usvajanju predloženog zakona o slobodi veroispovesti, najpre okupiti kod Hrama Hristovog vaskrsenja.

Nisu, kaže, želeli da izazivaju incidente i sukobe sa policijom, jer žele da budu konstruktivni, a sve se, dodao je, odvija brzo.

Nakon okupljanja isped Hrama krenuće ka zgradi Skupštine, a na pitanje kako misle da se probiju do tamo, Milačić je rekao da su već navikli na probleme i da će videti.

"U svakom slučaju odgovorićemo na to, mi smo ljudi koji branimo naše svetinje", jasan je Milačić i dodao da će odgovor biti onakav kakav dolikuje.

Ističe da neće praviti incidente, već da samo žele da održe miran i dostojanstven skup sa kojeg treba da pošalju poruku ohrabrenja građanima.

Nećemo praviti incidente, želimo miran, civilizovan i dostojanstven skup.

Milačić, koji kaže da je celu noć proveo ispred zgrade crnogorskog parlamenta, rekao je da je vlast ovom blokadom pribegla još jednom novom sloju torture.

Grad, ističe, nikada kao danas nije bio blokiran, zatvoreni su svi prilazi u širem centru grada i sve, kaže, liči na okupaciju.