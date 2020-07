Tanjug | 11. jul 2020. 11:30 | Komentara: 0

- Trenutno je vrlo mala verovatnoća da će virus biti eliminisan. Postoje vrlo posebna okruženja u kojima se to može dogoditi, npr. ostrvske države, ali čak i one rizikuju ponovni uvoz virusa - rekao je Rajan sinoć novinarima u Ženevi.On je podsetio na primer Danske, koja je skoro iskorenila virus, ali je on opet došao iz inostranstva.- Dakle, uvek postoji rizik - rekao je Rajan, prenose mediji.Iz SZO je ranije danas saopšteno da su njeni stručnjaci otputovali u Kinu kako bi organizovali istragu o poreklu novog korona virusa koji je izazvao globalnu pandemiju.Dva naučnika iz SZO radiće sa kineskim kolegama kako bi odredili obim i smer istrage, rekla je ranije danas portparolka SZO Margaret Heris na brifingu za novinare u Ženevi.