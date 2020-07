G. ČVOROVIĆ | 09. jul 2020. 08:22 | Komentara: 0

PRE mnogo godina, bio sam u Srbiji. Angažovali su me da branim Srbina zatočenog u Prizrenu. Otišao sam tom prilikom na Kosovo polje. Bio sam impresioniran. To mesto, koje za Srbe predstavlja kolevku nacije, zaista je neverovatno. Obišao sam i manastire. Bio je to fantastičan trenutak u mojoj profesionalnoj karijeri. Nosim prelepe uspomene.

Tim rečima svojevremeno je, za "Novosti", opisao veze sa našom zemljom čuveni francuski advokat Erik Dipon Moreti, koji je pred Nacionalnim finansijskim tužilaštvom branio i odbranio Crvenu zvezdu posle sumnji u meču sa PSŽ. Moreti je sada, posle promene na čelu francuske vlade, imenovan za novog ministra pravde i predstavlja pravu zvezdu "prelaznog roka".

U ranijem razgovoru, za naš list, Dipon Moreti je za Haški tribunal rekao da nije model za pravosuđe i da ova institucija funkcioniše na krajnje čudan način. Čovek koji voli fudbal i koji kaže da je Ivan Ćurković iz Sent Etjena obeležio celo njegovo detinjstvo, kao specijalista za krivično pravo važi za jednog od najboljih stručnjaka u ovoj oblasti.

Njegovi klijenti bili su, među ostalima, i čuveni Bernar Tapi, fudbaler Karim Benzema, rukometaš Nikola Karabatić... Dipon Moreti potiče iz skromne radničke porodice iz okoline Lila i osim slavnih ličnosti, brani i siromašne, ako treba i besplatno. Voli i koridu, lov, piše knjige, glumac je.

Neki od ministara u novoj, Kasteksovoj vladi, zadržali su, inače funkcije, kao što je Žan-Iv Ledrijan, zadužen za Evropu i spoljne poslove. Njegovo iskustvo Makronu će i dalje veoma dobro doći.

Zadatak nove vlade biće, pre svega, da prebrodi finansijske teškoće posle izlaska iz krize izazvane koronom.