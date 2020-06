Novosti online | 24. jun 2020. 10:10 | Komentara: 0

(Sputnjik)



Predsednik Rusije Vladimir Putin čestitao je građanima Rusije 75. godišnjicu pobede u Drugom svetskom ratu uz poruku da je sovjetski narod poneo najveći teret rata i slomio nacizam i da je dužnost svih da tu istinu čuvaju.Ne može se ni zamisliti šta bi se desilo sa svetom da u njegovu odbranu nije stala Crvena armija, rekao je on.- Narodi SSSR platili su strašnu cenu za slobodu Evrope, naša dužnost je da se toga sećamo. Sovjetski narod je poneo najveći teret borbe protiv nacizma. Sovjetski narod je okončao strašni holokaust, spasao svet od fašizma. Uvek ćemo se sećati da je sovjetski narod slomio fašizam - poručio je Putin.Kako je rekao, čak 80 odsto nacističkih snaga bilo je usredsređeno tokom rata na Sovjetski Savez, ali nisu uspeli protiv ujedinjenog naroda.Podsetio je da je na Crvenom trgu, kraj zidina Kremlja, pre tačno 75 godina održana Parada pobede.- To je bila legendarna parada pobednika, ostalo je zapisano da je to bio trujumf dobra nad zlom, života nad smrću - poručio je on.Putin je, međutim, naglasio da danas kada se svet suočava sa novim pretnjama i da ga možemo sačuvati samo zajedničkim naporima.Pozdravio je i goste iz inostranstva, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i jedinice čitavog niza država koje učestvuju na paradi, među njima i vojnike Srbije.Tokom govora održan je i munut ćutanja.