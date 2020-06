Sputnjik | 14. jun 2020. 12:19 | Komentara: 0

Neredi u SAD





Predsednik Rusije Vladimir Putin prvi put je reagovao na masovne proteste u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su izbili nakon što je policajac tokom hapšenja ubio Afroamerikanca.- Pokušavam vrlo pažljivo da komentarišem ili bolje da ne komentarišem ono što se dešava u SAD ili drugim zemljama. Ono što se tamo dogodilo je ispoljavanje nekih dubokih unutrašnjih kriza. Zapravo, mi to vidimo već duže vreme. Od dolaska na vlast aktuelnog predsednika, kada je očigledno pobedio na potpuno demokratski način. A pobeđena strana izmislila je svakakve priče, samo da bi dovela u pitanje njegov legitimitet - rekao je Putin za televiziju „Rusija 1“.Ruski lider bio je iznenađen reakcijom guvernera nekih država na naredbe Donalda Trampa.- Šta je to demokratija? To je vlast naroda, to je tačno. Ali ako narod bira vrhovne organe, tada najviši organi vlasti, koji su dobili poverenje naroda, imaju pravo da grade rad izvršnih organa na takav način koji garantuje interese ogromne većine stanovnika u zemlji. A šta se tamo dešava? Predsednik govori: ‘Treba uraditi tako i tako’, a lokalni guverneri mu kažu da se nosi - prokomentarisao je Putin.Afroamerikanac Džordž Flojd preminuo je 25. maja u bolnici u Mineapolisu, posle intervencije belog policajca Dereka Šovina koji je prilikom hapšenja gotovo devet minuta držao koleno na njegovom vratu, uprkos Flojdovim povicima da ne može da diše.Protesti i neredi koji su počeli u Americi nakon ubistva Džordža Flojda ubrzo su se raširili po celom svetu.Posle početka protesta američki predsednik Donald Tram tražio je od guvernera država da uvedu Nacionalnu gardu, ali su vlasti nekoliko regiona izjavile da mogu da izađu na kraj sa neredima i bez vojske.