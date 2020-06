Muškarac je uleteo u grupu koja je protestovala i ranio jednu osobu sinoć oko pola devet.

Vatrogasna služba Sijetla saopštila je da je žrtva, muškarac u kasnim dvadesetim godinama, prevezena u bolnicu i da je u stabilnom stanju, navodi se na sajtu TV mreže Kiro7.

Policija je pronašla oružje iz kojeg je pucano i veruje da nije bilo drugih žrtava.

Protestanti su nastavili da se okupljaju u Sijetlu tražeći promenu sistema nakon što je 25. maja u Mineapolisu ubijen Afroamekiranac Džordž Flojd.