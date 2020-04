Novosti online | 01. april 2020. 22:52 | Komentara: 0

Beba stara šest nedelja preminula je u Konektikatu od korona virusa, a prema tvrdnjama zdravstvenih radnika, ona je najmlađa žrtva u svetu do sada

Kako prenosi "Dejli mejl", dete je prošle nedelje dovedeno u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da spasu život bebe.





Beba stara šest nedelja preminula je u Konektikatu od korona virusa, a prema tvrdnjama zdravstvenih radnika, ona je najmlađa žrtva u svetu do sada.Guverner te američke savezne države istakao je da je to najmlađa žrtva do sada u svetu.