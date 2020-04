Novosti online | 01. april 2020. 18:54 |









Na američkom nosaču aviona "Teodor Ruzvelt" nalazi se 700 mornara zaraženih korona virusom. Zbog vrlo ozbiljne situacije, kapetan je u pismu zatražio pomoć.Kapetan je uputio otvoreno pismo američkim mornaričkim vlastima u kojem moli za pomoć u obliku opreme i resursa kako bi se mogla sprovesti izolacija čitave posade i izbeći nepotrebna smrt u situaciji koju opisuje brzo eskalirajućom, prenosi portal Zimo.dnevnik.hr.Pismo je poslao u trenutku kad je na brodu bilo više od 100 mornara zaraženih korona virusom, što je bilo u ponedeljak.U pismu je napisao kako je tek mali broj mornara evakusan s broda usidrenog u Guamu, dok je velika većina posade i dalje na brodu i slede smernice 14-dnevnog karantina i socijalnog distanciranja, koliko je to moguće.Kapetan Bret Krozir naglasio je da je sve to vrlo teško zbog ograničenog prostora."Pomeranje većine posade s aktivnog nuklearnog nosača aviona i njihovo izolovanje na dve nedelje možda će se činiti kao neobična mera, no to je nužan rizik. Držanje više od 4000 mladića i devojaka na nosaču aviona je nepotreban rizik i krši veru s kojom su ti mornari stavljeni na naše staranje", poručio je kapetan Krozir.Situaciju je komentarisaoi američki ministar obrane Mark Esper.On je na pitanje da li bi mornare trebalo evakuisati, za CBS njuz rekao da misli da još nisu došli to te tačke."Pa nisam ga još pročitao u detalje", odgovorio je Esper na pitanje da li je pročitao pismo kapetana."Uzdaću se u mornarički zapovedni lanac koji će izaći na teren, proceniti situaciju te se pobrinuti da kapetan i njegova posada imaju svu potrebnu podršku kako bi mornari ozdravili i kako bi se brod vratio na pučinu, rekao je Esper.On je dodao da šalju medicinsku pomoć, kao i medicinsko osoblje ukoliko bude potrebno.Još najmanje tri američka ratna broda imaju problem sa epidemijom koronavirusa.