30. mart 2020.

Grad Njujork imao je sinoć 32,308 registrovanih zaraženih koronarirusom i 678 preminulih što je porast broja preminulih za 161, najveći do sada u jednom danu.Gradonačelnik Bil de Blazio kaže da su pozivi hitnoj pomoći na broj 911 umnogostručeni i da će grad angažovati dodatno ljudstvo da na njih odgovara.Takođe, potvrdio je i da bolnica Maunt Sinaj u Central parku pravi poljsku bolnicu sa 68 kreveta koja bi trebalo da bude u funkciji od utorka.Što se tiče broja respiratora, Njujork je obezbedio još 1,400 komada, ali to ne pokriva ni desetinu od neophodnih 15,000.Guverner države Njujork Endru Kuomo pozvao je sve koji ne moraju da idu na posao da ostanu u svojim kućama barem do 15. aprila.Rekao je da se broj pacijenata u bolnicama udvostrujuče na svakih šest dana i da će epidemija imati različite vrhove u delovima grada i državeZdravstvene vlasti procenjuju da će se broj umrlih u državi Njujork meriti u hiljadama, a u utorak se taj broj popeo na 965 u odnosu na 728 dan ranije.Država i grad Njujork, odnosno njihova uprava, veoma su nezadovoljni paketom ekonomske pomoći koji je usvojila federalna vlada jer je od 2,2 biliona za Njujork predviđeno samo 6 milijardi i najavljuju da će se boriti da taj iznos bude znatno viši.Za to vreme brojne prodavnice u gradu, uključujući i one najluksuznije poput Prade i Luj Vutona, prekrivaju izloge panel pločama, što se radi pred nailazak uragana.Iako nema zvaničnih saopštenja veruje se da to čine kako bi se odbranili od mogućih pljački odnosno upada, što je već viđano u drugim krajevima SAD.Ovu pojavu kritikuju mnogi, uključujući i predstavnike poslovnih udruženja koji pozivaju menadžere prodavnica da ne doprinose dodatno utisku o vanrednosti u trenutku kada je građanima neophodan makar privid normalnosti.Menadžerima se preporučuje da umesto blokiranja izloga osvetle unutrašnjost butika i prodavnica i da nađu druge načine zaštite.Građani se žale i na poštanske usluge, tvrde da im pisma i paketi kasne ili ne stižu.Poštanski službenici medijima otkrivaju da je razlog to što mnogi radnici prijavljuju bolovanje nezadovoljni jer im nisu obezbeđena sredstva za zaštitu od virusa.Objavljeno je da su od Kovid-19 preminula tri policijska službenika, a da je zaraženo 900. Oko 12 odsto zaposlenih u policiji prijavilo je bolovanje.Guverner Kuomo kritikovao je takvo ponašanje zapitavši se javno da li ljudi misle da se medicinski radnici ne plaše, pa ipak svakodnevno dolaze na posao i ostaju prekovremeno sa obolelima.(rts.rs)