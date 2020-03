Do sada se oporavilo više od 92.300 osoba, uglavnom u Kini.Italija je i dalje žarište epidemije u Evropi, a sve je više obolelih i u Španiji.U jednom danu u Italiji je umrlo 793 ljudi. Ukupan broj mrtvih u Italiji je 4.825, a zabeleženo je i 6.557 novih slučajeva zaraze. Pomoć Italiji šalju i Kuba i Rusija.Premijer Ðuzepe Konte najavljuje još rigoroznije mere, obustavljanje proizvodnje svega što nisu neophodni proizvodi za zemlju i kaže da Italija prolazi kroz najveću krizu od Drugog svetskog rata.Najteže je pogođena Lombardija, gde je dosad umrlo 3.095 ljudi a zaraženo 25.515.U Španiji je broj zaraženih prešao 25.000 a gotovo hiljadu novih slučajeva zabeleženo je u Iranu.Francusko ministarstvo zdravlja objavilo je da je u poslednja 24 sata u toj zemlji od korona virusa umrlo još 112 osoba, a da su do sada ukupno od te bolesti u Francuskoj umrle 562 osobe.U Sjedinjenim Državama potvrđeno je 15.219 slučajeva, a više od 200 ljudi je preminulo, naveo je Američki centar za kontrolu bolesti.U SAD je odobren prvi brzi test za dijagnostikovanje korona virusa koje će se na tržištu naći iduće nedelje.I britanska vlada povećava svoje napore kao odgovor na korona virus, pozivajući 1,5 miliona bolesnih i osetljivih osoba da ostanu kod kuće i izbegavaju kontakte najmanje 12 nedelja.Britanija ima 5.018 potvrđenih slučajeva i 233 umrlih.Kipar je prijavio prvi smrtni slučaj od koran virusa, a inače je potvrđeno 84 slučaja, dok je na turskom delu 31 slučaj.Uganda je prijavila prvi slučaj oboljevanja, dok je u Brazilu 18 osoba preminulo, a 1.128 inficirano. Barovi i restorani su zatvoreni, ali ljudima nije zabranjeno da izlaze napolje.U Severnoj Makedoniji vlada je uvela policijski čas od 21.00 do 6.00 sati, a u toj zemlji potvrđeno je 85 sluičajeva, ukljucujući i četvorogodisnju devojčicu.U Turskoj je umrlo još 12 osoba, sto je ukupno 21, a broj zaraženih porastao je na 947.U Francuskoj su registrovani teški oblici korona virusa čak i kod mlađih odraslih pacijenata, a zvanični podatak je da je 50 odsto hospitalizovanih na intenzivnoj nezi mladaji od 60 godina.Eritreja, jedna od najzatvorenijih zemalja na svetu, objavila je da je zabeležen prvio slučaj zaraze i kod njih.Najmanje 41 od 47 zemalja Afrike, takođe ima nove slučajeve inficiranih.U Indiji je zaraženo 324 ljudi, a mnogi Indijci poslušali su preporuke premijera Narendre Modija da ostanu kod kuće.