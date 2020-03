Tanjug | 21. mart 2020. 09:06 | Komentara: 0

Žena stara 90 godina (Geneva Wood) iz Sijetla pobedila je korona virus i tako postala simbol nade za hiljade zaraženih Amerikance pogotovo one starije, ali i milione onih koji se plaše, prenosi CBS news.Ženeva Vud bila je zaražena virusom korone sredinom februara kao i brojni žitelji centra za stare - od njih 132 više od šezdeset odsto se razbolelo a četvrtina je umrla. Bolest joj je potvrđena 6. marta.Unuka Vudove Kejt Najdig, navodi da to i ne čudi jer je njena baka uvek bila borac i da je kroz bolničko staklo poručivala "pobediću bićete ponosni na mene".Dok je bila bolesna tražila je supu od krompira, navodi njena unuka na Facebooku i dodaje da se sada svi šale, uključujući i lekare i sestre da joj je to pomoglo i da zato traže čarobni recept.Vud je imala petoro dece, 11 unučića, 12, praunučića i troje čukununučića i od njih je imala ogromnu ljubav, navodi unuka kao razlog oporavka i dodaje da veruje da će njena baka naredne nedelje izaći iz bolnice.Pre nekoliko dana, Irna nacionalna agencija Irana javila je da je 180 kilometara od Teherana izlečena žena od 103 godine, britanski mediji su prisali o uspešnom lečenju bračnog para u Handžou, on je bio kineski astronom i imao je 98 godina a ona 85.Jedan od najstarih izlečenih ljudi u Kini je, prema pisanju italijanskih medija i biskup Nanjanga u penziji takođe star 98 godina.