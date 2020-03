Tanjug | 16. mart 2020. 07:23 > 09:45 | Komentara: 0



Od novog korona virusa do sada je širom sveta preminulo više od 6.400 osoba, dok je više od 160.000 zaraženo.





Virus je prisutan na svim kontinentima osim Antarktika, a mnoge zemlje su kao meru predostrožnosti i sprečavanja širenja virusa uvele zatvaranje granica.

U SAD obolelo je 3.482 osoba, dok je 65 preminulo, prenosi CNN.





U Španiji je od Kovid-19 preminulo 288, a u Francuskoj 127 osoba.





KONTE: SPREMNI SMO DA DALjE INTERVENIŠEMO, MERE NISU DOVOLjNE



Italijanska vlada je spremna da ponovi interveniše, s obzirom na to da dosadašnje mere nisu dovoljne da podrže preduzeća i domaćinstva pogođena epidemijom korona virusa, izjavio je danas premijer Italije Đuzepe Konte.



"Dosadašnje mere nisu dovoljne. Šteta izazvana krona virusom biće ozbiljna i široka. Potreban nam je pravi plan rekonstrukcije", rekao je Konte u intervjuu za Korijere de la sera.



Ističući da posle korona virusa ništa neće biti kao pre, on je kazao da moraju da se preprave pravila trgovine i slobodnog tržišta, prenosi Rojters.



Vlada je ranije saopštila da će ekonomska podrška iznositi 25 milijardi evra, a očekuje se da će na današnjoj sednici biti odobrene nove mere za podršku preduzećima i porodicama.



"Odgovorićemo propisima kojima će našoj ekonomiji biti omogućeno da se suoče sa cenom vanrednog stanja. Spremni smo da, kao je neophodno,ponovo intervenišemo da bismo ponovo pokrenuli zemlju", naveo je Konte.



Dodao je da su neophodne dalje zabrane, ali da je važno da se postojeće striktno poštuju.



"Naučnici kažu da epidemije još nije dostigla vrh, pa će ove nedelje biti najrizičnije i potreban je maksimalan oprez", rekao je Konte i objasnio da će rezultati restrikcija biti vidljivi u narednih nekoliko nedelja.



Italija je druga najugoroženija zemlja u svetu posle Kine u kojoj se virus pojavio.







BROJ SLUČAJEVA U TURSKOJ SKOČIO ZA 12, UKUPNO 18



U Turskoj je potvrđeno 12 novih slučajeva korona virusa, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 18, što je najveći dnevni skok od kada je u toj zemlji prošle nedelje otkriven prvi oboleli, saopštio je danas ministar zdravlja Fahretin Koca.



Koca je precizirao da su dva od novih 12 slučajeva povezana sa prvim obolelim, sedam ih je doputovalo iz Evrope, a tri iz SAD, prenosi Rojters.



Turska je u sredu postala poslednja velika svetska ekonomija koja je prijavila epidemiju.



Vlada je od tada preduzela mere sa zaustavi širenje virusa, među kojima je žatvaranje škola i fakulteta, održavanje sportskih događaja bez prisustva publike i zabrana letova u mnoge zemlje.



Hiljade muslimana koji su se vratili sa hodočašća u Saudijskoj Arabiji stavljene su juče u karantin, a ministarstvo unitrašnjih poslova je saopštilo da će od danas biti zatvoreni barovi i noćni klubovi.





BROJ INFICIRANIH U AUSTRIJI SE PRIBLIŽAVA 1.000



Broj inficiranih korona virusom u Austriji nastavlja da značajno raste i jutros se približio brojki od 1.000.



Prema Ministarstvu zdravlja, trenutno je 959 osoba pozitivno testirano na korona virus.



Od prvih oboljenja, krajem februara, u Austriji je sprovedeno 8.490 testiranja na korona virus.



Posmatrano po pokrajinama, u Tirolu i dalje ima najveći broj inficiranih, koji iznosi 254, a koji je merama potpune obustave javnog života u tom delu Austrija zaustavljen, dok je je u Gornjoj Austriji broj porastao na 196.



Zatim sledi Donja Austrija sa 150, Beč 122, Štajerska 111, Forarlberg 55, Salcburg 54, Burgenland 10 i Koruška sa 7 slučaja.





DRUGA ŽRTVA VIRUSA KORONA U AUSTRIJI



U Austriji je tokom noći preminula jedna žena usled oboljenja od korona virusa.



Žena je iz pokrajine Štajerska i rođena je 1944. godine.



Ona se nalazila na stacionarnom lečenju i imala je više drugih oboljenja.



Ovo je druga žrtva korona virusa, uz jednu osobu koja je tokom vikenda preminula, a za koju se sumnja da je bila zaražena korona virusom.







AUSTRIJA U NAJGOREM SCENARIJU DO 1. APRILA 18.000 OBOLELIH



Ukoliko broj inficiranih korona virusom bude nastavio da raste na isti način, za dve nedelje preti najgori scenario, kojeg se Austrija boji.



Aktuelni trend pokazuje da infekcije dnevno rastu za više od 30 odsto.



Ukoliko ne dođe do usporavanja širenja, preti ono na šta od početka upozorava austrijski kancelar Sebastijan Kurc, a to je da već do 1. aprila u Austriji broj obolelih dostigne 18.000.



Takva brojka preti da dovede do kraha zdravstveni sistem Austrije.



Naime, prema procenama bilo bi, u tom trenutku, potrebno 3.000 kreveta u intenzivnoj nezi, a Austrija ih trenutno nema ni 2.000.



Mere restrikcije koje je uvela vlada imaju za cilj da uspore širenje, jer svaki procenat manjeg širenja znači ogromno rasterećenje.



Ako bi procenat novih infekcija pao na 20 odsto dnevno do pocetka aprila bi bilo 15.000 obolelih, a to bi smanjio i broj onih kojima je potrebna intenzivna nega na nivo koji mogu da pokriju bolnice.



Prema najgorem scenariju je pretpostavka da će se između 60 i 70 odsto stanovništva Austrije zaraziti.



Takav scenario bi značio da bi, na vrhuncu oboljenja, koji se očekuje krajem maja, dva miliona stanovnika bilo inficirano.



Smanjenje socijalnih kontakata za 10 dosto umanjio bi taj broj na 1,2 miliona, a smanjenje od 30 odsto kontakata stanovništva umanjio bi "pik" na 360.000.



U Evropi najteža situacija je u Italiji gde je u nedelju preminulo 368 osoba, što je najveći broj smrtnih slučajeva do sada, a ukupno je stradalo 1.809, prenosi Rojters.U toj zemlji obolelo je 24.747 osoba.Odmah za njom po brojnosti slučajeva su Španija i Francuska, gde je zaraženo 7.753, odnosno 5.423 osoba.