Jedna osoba je ubijena posle svađe oko parking mesta ispred šoping centra u jednom od najuglednijih naselja u Atlanti, u američkoj saveznoj državi Dž or dž ija.





Dve grupe ljudi u dva automobila sukobili su se zbog parking mesta ispred šoping centra Lenoks, saopštila je policija.





Oni su ušli u tržni centar, ali se rasprava nastavila pa su izašli napolje, nakon čega je jedan od njih pogođen metkom u glavu, javio je AP.





Žrtva, koja je proglašena mrtvom na licu mesta, nije odmah identifikovana.





Četvoro osumnjičenih su otišli sa parkinga svojim vozilom, nakon čega su imali sudar, pa su izašli iz automobila i počeli da beže.

#BREAKING @Atlanta_Police are preparing for a news conference at around 8:15pm to update the media about tonight's deadly shooting at @LenoxSqMall. Fox 5 Reporter @JaniceYuNews will be there to gather information for you, on-air and online. #fox5atl STORY: https://t.co/qPTGph7lXY pic.twitter.com/cPPo1B47KZ — Good Day Atlanta (@GoodDayAtlanta) March 9, 2020

Policija je uhapsila jednog od njih, a još nije jasno da li je ta osoba i pucala.