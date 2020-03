Otkad je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan desetinama hiljada migranata dao zeleno svetlo da krenu ka granicama Evrope, nastao je haos, pogotovo u Grčkoj.U mestu Moriji, na ostrvu Lezbosu, meštani su zatekli zaista neugodan prizor u crkvi Sv. Đorđa.Zidovi su išarani, u samom objektu stvari su razbacane, prljavština se razvlači po podu. Ikone su takođe pobacane i oštećene, a ikonostas uništen. Zaprepašćeni lokalci su sve to snimili nekoliko sati posle prolaska migranata.Mnogi evropski zvaničnici već su osudili Erdoganov potez. Austrijski kancelar Sebastijan Kurc optužio ga je da zloupotrebljava izbeglice kako bi izvršio pritisak na EU."Dešava se da imamo talas izbeglica samo na grčkoj granici, ali ne i na granici prema Bugarskoj. To pokazuje da se ne radi o nikakvoj slučajnosti, već nečemu što je organizovano. Nisu to ljudi koji iz Sirije beže ka Grčkoj, već ljudi koji godinama žive u Turskoj. Predsednik Erdogan je svesno ovu akciju organizovao. Autobusi se stavljaju na raspolaganje, migrantima se daju lažne informacije i svesno se pokušava organizovati pritisak na granici ka Grčkoj", objasnio je on.