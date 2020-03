Novosti Online | 02. mart 2020. 16:38 | Komentara: 0

Uz napomenu da su autopsije preminulih od korone veoma rizične, doktor je istakao da bi ga bilo sramota da ne može da doprinese odbrani od virusa.





Serija autopsija izvršenih nad preminulima od korona virusa otkrila je informacije od vitalnog značaja za klinički tretman bolesti, okriva forenzičar koji je radio obdukcije.Liu Lang, profesor doktor na Medicinskom fakultetu u Vuhanu izneo je neka saznanja u nedavnom intervjuu.Prva autopsija izvršena je 16. februara, a do sada kineski naučnici obavili su 12 obdukcija, dok je Liujev tim radio na devet.Patološki nalazi ukazuju da Covid-19 ima sličnosti sa SARS-om, ali da bolest ima i druge karakteristike. Sudeći po izveštajima, bolest izaziva distalnu alveolarnu štetu, tačnije u disajnim putevima pronađena je velika količina lepljivog šlajma. Ovo je problem na koji bi trebalo da bude obraćeno najviše pažnje.- Na primer, normalno plućno krilo na dodir je kao sunđer, jer je u njemu vazduh. Ali, plućno krilo zaraženo korona virusom ne izgleda tako. To više nije plućno krilo, to je konsolidacija (promena karakteristična za upalu pluća). Nešto drugo se nalazi u plućima i zbog toga morate da znate koja je to patološka promena i kako se leči. U suprotnom je beskorisno, kao da puštate kiseonik u zatvorene puteve. Morate da odblokirate put pre nego što pošaljete vozilo - rekao je doktor Lang.(Telegraf.rs)