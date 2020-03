U prestonici Filipina, Manili naoružani muškarac drži oko 30 talaca, piše portal „Rapler“, pozivajući se na policiju.

Prema prvim informacijama, bivši čuvar tržnog centra je napadač, dok su skoro svi taoci - radnici istog tog centra.

Policija vodi pregovore sa napadačem.

Lokalni mediji pišu da je napadač otvorio vatru i da je jedna osoba povređena. Navodno je naoružan i ručnom granatom.



Napadač je upucao jednu osobu, koja je u stabilnom stanju u obližnoj bolnici.

AP prenosi da je više od deset specijalaca viđeno kako ulazi u zgradu sa zapetim puškama.

Ispred tržnog centra su policajci zajedno sa vozilom hitne pomoći.

Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 2, 2020