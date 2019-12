Tanjug | 22. decembar 2019. 10:21 | Komentara: 0

U više od 200 zdravstvenih ustanova širom Srbije građani danas mogu da obave besplatne preventivne preglede bez uputa lekara i overene zdravstvene knjizice.





Za prve pacijente vrata domova zdravlja, opštih bolnica, kliničkih centara, otvorena su u osam sati. Građani mogu da urade ultrazvučni pregled stomaka, kardiološke preglede, odnosno izmere pritisak i urade EKG, kao i tumor markere.

Guzva u KBC Zvezdara bila je već od ranog jutra. Direktor te zdravstvene ustanove Petar Svorcan kaže da su građani veoma zainteresovani za besplatne preventivne preglede.

"Otvoreni smo od 8.00 do 16 sati za građane i mogu da dođu tokom celog dana. Obično se u proseku u našoj bolnici pregleda 400 do 500 građana i obavi se oko 1.400 do 1.500 pregleda", rekao je Svorcan za Tanjug.

On je podsetio na značaj preventivnih pregleda i da ukoliko se bolest otkrije u početnoj fazi, može lakše da se leči, a i izlečenje je brže i uspešnije.

KBC Zvezdara od prvog dana učestvuje u akciji preventivnih pregleda.

Boginja Cvetković redovno dolazi na preventivne preglede jer, kako kaže, sve moze da uradi za jedan dan i na jednom mestu.

"Daj Bože da sam zdrava, to mi je važno da znam da rasteretim misli. Ovako brže stignem da obavim pregled nego da idem redovnim putem. Mnogo mi ovo znači", kaže Boginja za Tanjug.

Milutin Maraš kaže da ima problem s desnim bubregom, pa mu preventivni pregledi dobro dođu i da se prekontroliše zbog svoje bolesti.

"Ovo je mnogo dobro. Za jedan dan zavrsim sve sto mi treba, blizu mi je kuće", kaže Milutin.

U Srbiji je do sada urađeno više od 350.000 pregleda, a kod nekoliko hiljada građana je bolest otkrivena u početnoj fazi, maligne ili kardiovaskularne bolesti.