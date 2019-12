Novosti Online | 21. decembar 2019. 18:20 | Komentara: 0

Telo nestale majke iz Teksasa Hajdi Brusard (33) pronađeno je u gepeku automobila kod kuće njene prijateljice iz detinjstva u predgrađu Hjustona, dok je njena jednomesečna beba Margot pronađena živa. Policija je upala u kuću njene najbolje prijateljice Megan Fieramuske, a tom prilikom su bebu zatekli na ljuljaški. Megan je pokušala da ubedi policajce da je beba njena.Mrtva Hajdi i živa beba pronađene su nakon što je neko, čije ime nije objavljeno, pozvao službu za zaštitu dece, prenosi Dejli Mejl.Autopsija je u petak pokazala da je uzrok smrti mlade majke davljenje, pa je potvrđeno da se radi o ubistvu, saopštila je medicinska služba okruga Haris.Megan je rekla istražiteljima da je beba Margot njeno dete. Komšije i njen bišvi advoka su rekli da je ona navodno bila trudna.Zvaničnici još čekaju potvrdu bebinog identiteta, ali veruju da je u pitanju nestala beba Margot. Megan je u četvrtak uhapšena zbog otmice i ubistva, a određena joj je kaucija od 600.000 dolara.Policija sada istražuje da li je od samog početka postojala namera da se ukrade Hajdina beba.Hajdi je na Fejsbuku nazivala Megan svojim najboljom prijateljicom. Megan je navodno bila sa njom u bolnici kada je rodila Margot 26. novembra. Njih dve su se upoznale u crkvenom kampu kada su imale 11 godina.Policija je istakla da se Megan pretvarala da je trudna u isto vreme kada i Hajdi i da je čak istakla da joj je termin za porođaj 1. decembar. Ona je navodno planirala da ukrade bebu svoje najbolje drugarice.Ranije ove nedelje, Hajdin verenik Šejn Keri u emotivnom snimku molio je da mu se verenica i ćerka vrate kući. U suzama je molio da ih ostave negde, aludirajući na to da su one otete."Ne mogu da verujem da bi iko povredio ove dve divne osobe. Otišao sam da radim oko 8 ujutru i tada sam ih video poslednji put", rekao je očajni Šejn.Kada je došao kući oko 14 sati, tamo nije zatekao svoju porodicu, a zabrinuo se za njih kada su mu javili iz škole da niko nije pokupio njihovog sina nakon časova.Hajdi i Margot poslednji put su viđene prošlog četvrtka, kada je mlada majka odvela sina u školu. Policija je razgovarala sa članovima porodice i komšijama, i više puta je pretresla njihov porodični dom.Keri je negirao bilo kakvu umešanost u nestanak verenice i ćerke. Međutim, sudeći prema komentarima, mnogi sumnjaju da upravo on ima veze sa nestankom Hajdi i Margot.U petak je otkriveno da Hajdi i njen verenik navodno nisu bili u dobrim odnosima i da je ona rekla svojim prijateljima da je on fizički zlostavlja. Poslala im je fotografije koje to dokazuju. Slike su otkrile modrice na njenim rukama i nogama, a ona mu je pretila da će otići.Blizak prijatelj je otkrio da je Hajdi odlučila da ostane nakon što je ostala trudna. Policija nastavlja da istražuje slučaj.(kurir.rs)