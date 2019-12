Novosti Online | 19. decembar 2019. 15:20 |

VOZAČ autobusa u Nemačkoj dospeo je u centar pažnje javnosti nakon što je na autobusu zalepio kontroverznu poruku. Fotografija poruke zalepljene na vetrobranskom staklu brzo se proširila društvenim mrežama, a vozač je suspendovan.- Ovaj autobus vozi Nemac - glasi poruka koja dočekuje putnike u nemačkom gradu Drezdenu.Provokativnu poruku na Tviteru je podelio Peter Dorfel (23), medicinski radnik iz Drezdena.- Šta je ovo dođavola? - napisao je Nemac ispod fotografije i tagovao javni transport u gradu. Oni su mu odmah odgovorili da su već videli ovu poruku i da će ovakvo ponašanje biti sankcionisano.Nemački mediji pišu da je rasistička poruka znak pobune Nemca zbog sve većeg broja vozača iz Srbije i istočne Evrope, koji voze autobuse u ovoj zemlji, a da pritom ne znaju nemački jezik.Kako su istakli, oni dobijaju posao zbog nedostatka radnika u ovoj zemlji.Rukovodstvo firme u kojoj je vozač zaposlen saopštilo je da je upoznato sa incidentom i da su zgroženi.- Naša firma ne može da bude platforma za političke prepirke - rekli su iz firme, dodavši da je 52-godišnji vozač autobusa suspendovan.Prema njihovim rečima, dotičnog vozača nisu otpustili jer do sada nije bilo nikakvih žalbi na njegov račun.Suspendovani čovek priznao je poslodavcima šta ga je nateralo da zalepi ovakvu poruku.- Hteo je da putnicima da do znanja da zna nemački - istakli su.Lokalni mediji pišu da će provokativna poruka naškoditi i firmi, koja trenutno traga za radnicima iz Srbije, usled nedostatka radne snage.Srbi sve više voze autobuse u Nemačkoj, zbog toga su uvedene i određene mere u SrbijiIzmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima biće ukinuta obaveza da prođu dve godine između dobijanja C i D kategorije vozačkih dozvola, a prevoznici smatraju da bi trebalo dozvoliti i da se vozač autobusa može postati sa 21, umesto sadašnjih 24 godine.- U Nemačkoj, gde najviše ljudi iz Srbije odlazi, sa 21 godinom možete da postanete vozač autobusa na prigradskim linijama do 50 kilometara - objasnio je direktor Evropa bus iz Valjeva Zoran Todorčević, član odbora grupacije za putnički saobraćaj Privredne komore Srbije.Spuštanje starosne granice bio bi dodatni impuls, ističe on i dodaje bi se onda moglo kroz dualno obrazovanja i doškolovavanje došlo do potrebnog broja profesionalnih vozača.Nemačkoj trenutno nedostaje između 45.000 i 60.000 vozača kamiona, prenosi portal Seebiz pozivajuću se na nemačke medije.Više od trećine vozača u Nemačkoj ima 55 i više godina, tek 2,5 odsto ih je mlađih od 25 godina, a 40 odsto vozača kamiona moglo bi otići u penziju u sledećih 10-15 godina.Rumel navodi da bi tako 2030. godine u Nemačkoj moglo nedostajati čak 150.000 vozača kamiona.