Na pitanje o Lenjinu i hoće li njegovo telo biti izneto iz mauzeleja. Putin je rekao da Lenjin nije državnik već pre revolucionar. On nije napravio federaciju nego konferedaciju s pravom izlaska jednog etnosa iz države. Ali teritorije nisu bile podeljene korektno i to se do danas oseća. Staljin je bio protiv take organizacije ali ju je na kraju prihvatio, rekao je Putin i podsetio da su Ukrajini u sovjetsko doba predali iskonski ruske teritorije s čudnom formulacijom „radi povećanja udela proletarijata“. Čim je partija počela da puca, počela je da se rasipa i zemlja i to nasleđe Lenjina i danas se oseća, upozorio je ruski predsednik.





On je ipak dodao da telo Lenjina u mauzoleju "ne treba dirati". Za mnoge ljude to je važno sećanje, treba jednostavno ići napred, rekao je Putin.