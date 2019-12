Novosti online | 13. decembar 2019. 22:26 | Komentara: 0

On je počeo da se oseća loše gledajući svog sina kako igra ragbi u gradu Kardifu nakon obroka

Bio je mišićav, aktivno se bavio sportom, dobio četvoro dece, a jednog dana pojeo je piletinu sa kineskim karijem i ostao potpuno paralizovan od glave do pete! Veruje se da je upravo ovaj začin izazvao redak poremećaj imunog sistema kod Dejvida Brahama (40).On je počeo da se oseća loše gledajući svog sina kako igra ragbi u gradu Kardifu nakon obroka. Nije ni znao da ga čekaju dani borbe za život u veštačkoj komi.Lekari su otkrili da se, zapravo, zatrovao hranom, što je izazvalo redak autoimuni poremećaj Gijon-Baréov sindrom.Tek osam meseci nakon obroka koji ga je umalo koštao života on je u mogućnosti da hoda samostalno i dozvoljen mu je kratkotrajni boravak kod kuće.Sve se odigralo brzo, kaže Braham, inače instruktor vožnje.„Bio sam bukvalno zaključan u sopstvenom telu. Bilo je strašno, osetio sam se kao u paklu. Nisam znao da li ću ponovo moći da vidim svoju decu i nisam mislio da ću ikada moći da stanem na svoje noge“, priča Braham.Kaže, nije mislio da će preživeti, ali borio se zbog svoje dece.Napre je lečen antibioticima, dok kod kuće u roku od 24 sata nije ostao potpuno paralizovan.Ovo retko i veoma opasno stanje izaziva da imuni sistem napadne nerve sopstvenog tela i može da bude pokrenut određenim infekcijama ili trovanjem hranom.Nakon buđenja iz kome otpočet je dugotrajan i spor oporavak.„Morao sam ponovo da učim kako da se okupam ili da operem zube. Tri meseca mi je bilo potrebno samo da uspem da pomerim noge. Bio sam kao beba… Moj mozak je znao kako treba da radim stvari, ali telo nije odgovaralo na komande“, kaže on.Danas mu je najveća sreća da vidi svoju decu na okupu kako otvaraju božićne poklone.„Ne mogu da dočekam da ponovo budem tata“, ispričao je on.