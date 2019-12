Tanjug | 09. decembar 2019. 13:09 | Komentara: 0

Ruske snage ušle su u Raku, nekadašnje glavno uporište Islamske države, posle odluke američkog predsednika Donalda Trampa da povuče snage svoje zemlje iz severnog dela Sirije.





Na video snimku objavljenom na ruskom vojnom TV kanalu "Zvezda" vide se ruski vojnici kako se pozdravljaju sa sirijskom decom i stanovništvu uručuju humanitarnu pomoć, prenosi Rojters.

Takođe, kako se navodi, ruski vojnici učestuju u čišćenju te oblasti od mina.

Raku su pre dve godine zauzeli američki vojnici i njihovi kurdski saveznici, podseća se, što je bila najveća pobeda u kampanji Vašingtona protiv islamista u Siriji.

Presdednik Tramp je u oktobru neočekivano naredio povlačenje trupa, a Rusija je brzo reagovala i poslala vojsku na te teritorije.

Rusija je prošlog meseca uspostavila helikoptersku bazu u severnom delu Sirije i prebacila kopnene snage u ovu oblast posle povlačenja američke vojske.