VIKEND će najpredoneti tropske temperature, pa u nedelju "hladan tuš" i 10 stepeni hladnije . A od početka naredne sedmice prijatno toplo i uglavnom sunčano vreme. Koliko će se vreme noćas promeniti, najbolje svedoči žuti meteoalarm, ali on ćebiti na snazi zbog visokih temperatura, azbog jakih udara vetra praćenih pljuskovima i grmljavinom.

U celoj zemlji danas će biti sunčano i veoma toplo. Posle podne na jugozapadu je moguć lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena. Sutra zahlađenje, uz pojačan severozapadni vetar koji će na istoku Srbije imati jake, na mahove i olujne udare. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 20 do 25 stepeni.

Od početka naredne sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju i kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.