Novosti onlajn/V. I. | 25. jun 2020. 11:49 |

POPLAVA u Lučanima, u selu Tučkovo udavila je čak 17 konja porodice Milosavljević, koja već godinama uzgaja ove životinje.Braća Veljko, Velimir i Vladimr uspeli su da spasu samo dva, koja su sada smeštena u štali, u dvorištu njihove porodične kuće.- Voda je počela da nadolazi iako su nam rekli da su postavljene brane koje će sprečiti izlivanje na ostrvo, gde nam se nalazilo krdo. Videli smo, međutim, da je vrag odneo šalu i da će sve da poplavi. Našim drvenim čamcem pokušali smo da pređemo Moravu i stignemo do ostrva, ali je bujica nosila sve pred sobom. Na naše oči konji su se davili, to je bio najstrašniji prizor u mom životu - rekao je Veljko Milosvaljević koji je odrastao sa ovim konjima.Milosavljevići vele da su svakog konja platili više od 1.000 evra, neke skoro i do 2.000. Čim su uvideli da bujična voda nosi sve pred sobom, braća su krenula da pokušaju da ih spasavaju.Foto: V. I.- Bilo je preko tri metra vode kad smo krenuli u spasavanje. Prvog konja smo našli kod jednog drveta, stavili smo mu uzde i on je plivao uz čamac sve dok nije bio na sigurnom. Kasnije smo krenuli u potragu za ostalima. Drugi konj je bio dva kilometra niže, nosio je drvo na leđima. Ja sam skočio u vodu i sa njim doplivao do čamca – kazao nam je Veljko, i dodaje da je ovo veliki gubitak za njegovu porodicu.Oni dodaju da su se obratili opštini za pomoć, ali su, kažu, dobili informaciju da se šteta nadoknađuje samo za stambene objekte, ne i za životinje.