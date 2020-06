Tanjug | 25. jun 2020. 07:20 | Komentara: 0

U SRBIJI će danas i sve do 2. jula biti pretežno sunčano i toplo vreme.Posle podne u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.Vetar danas slab i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 13 S do 16 S, a najviša dnevna od 25 S do 29 S, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije.Vetar slab, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura oko 16 S, a najviša dnevna oko 28 S.Foto: Printskrin/RHMZIzgledi vrema u Srbiji za narednih sedam nada - do 2. jula:Pretežno sunčano i toplije. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde su moguci kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od petka najviša temperatura oko 30 stepeni.