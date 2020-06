Novosti Online / G.Ćirović | 24. jun 2020. 14:35 | Komentara: 0

KRALjEVO – Bujična poplava u kraljevačkom kraju odnela je prvu žrtvu. U studeničkom selu Đakovo, četiri kilometara od srednjovekovnog manastira, u nabujaloj reci Studenici pronađeno je beživotno telo meštanke Cmiljke Bogojević (74) za koju se pretpostavlja da ju je zajedno sa suprugom Radoljubom (82) u utorak ujutro odnela bujica.





Beživotno telo nesrećne žene iz reke su izvadili pripadnici vatrogasno-spasilsačke jedinice i policije. Za njenim suprugom, bar do momenta slanja ovog teksta, još se traga.





Drama u selu Đakovo počela je još u utorak ujutro kada je Studenica počela da nadolazi velikom brzinom. Od tada spasioci tragaju za bračnim parom Bogojević. Najpre se pretpostavilo da ih je nabujala reka zarobila u kući. Spasioci su pokušali da do nje dođu čamcima i sajlama, ali posle nekoliko bezuspešnih pokušaja, u akciju je uključen i helikopter. Na krov su se spustili jedan pripadnik VSJ i jedan pripadnik helikopterske jedinice MUP, potom su ušli unutra, obišli unutrašnjost kuće zadržavši se desetak minuta, ali Bogojeviće nisu pronašli. Pod pretpostavkom da ih je odnela bujica, od tada traje pretraga reke i njenog priobalja.





- Kćerka Gorica se sa majkom Cmiljkom čula u utorak, oko pola šest. I to je bio poslednji kontakt. Verovatno su i sami pokušali da izađu, ali im nije uspelo. Ja sam imao nameru da traktorom dođem do kuće, ali je to bilo nemoguće, jer ju je nabujala reka opkolila sa svih strana. Pokušali smo da ih dobijemo telefonom ali bez uspeha, ni na dozivanje se nisu odazivali. Mislili smo da nas od snažnog huka bujice ne čuju, a od vode bliže kući nismo mogli nikako da priđemo – priča Dragan Radovanović, zet Cmiljke i Radoljuba koji takođe živi u ovom selu.













Prema njegovim rečima, pošto nisu mogli da ih vide ni kroz prozore prvog sprata, kćerka Gorica i sin Zoran su pomislili da su im se roditelji u kući možda popeli na frižider ili na neki drugi deo kućnih aparata ili nameštaja kako bi se spasili vode koja je prodirala sa svih strana.





- Postojala je i ta nada, sve dok spasioci nisu ušli unutra. Pošto ih nisu pronašli, bilo je jasno šta im se desilo. Ovo je nesreća, šta drugo... To su dobri ljudi, sa svima su se uvek lepo slagali – dodaje Radovanović. - Taštino telo su pronašli kilometar i po nizvodno, dok Radoljuba još traže. Nema tu više nade. Ako ništa drugo, bar da ih sahranimo kako dolikuje, da im se zna obeležje. Proveli su ceo život zajedno, tako su izgleda skončali, pa nek zajedno i počivaju u miru...





Akcija spasavanja





NEZAPAMĆENO





Meštanin studeničkog sela Đakova Dragan Radovanović, zet bračnog para Bogojević, ne pamti da je Studenica ovoliko nabujala i krenula u rušilački pohod.





- Nešto slično se desilo 1965. ali mnogo manjeg obima. Tek sada se vidi šta je priroda, šta je planinska Studenica, kolika je to sila... Pa, to niko i ništa ne može da obuzda – kaže Radovanović. - I pre šest godina je prilično nabujala, ali sa ovim sada zaista ništa ne može da se poredi.





