NovostiOnline/V. I./Agencije | 23. jun 2020. 07:48 > 17:42 | Komentara: 0

ZBOG rasta vodostaja i poplava vanredna situacija proglašena je tokom prepodneva u osam opština, a tokom popodneva broj se povećao za još dve opštine, Koceljeva i Vladimirci.



Načelnik Uprave za vatrogasno-spasilacke jedinice i civilnu zaštitu Goran Nikolić izjavio je danas da je zbog izlivanja reka i poplava najkritičnije stanje za sada u Ljuboviji i Guči, jer je u ranim jutarnjim satima bilo jake kiše.

On kaže da je u Loznici, Krupnju i Osečini, gde je sinoć bilo najkritičnije, sada bolja situacija jer je voda počela da opada, a stanje se smiruje.

Vanredna situacija je proglašena u sedam opština u kojima je bilo i evakuacije stanovništva.

"Ukupno je 48 ljudi evakuisano, a jedna osoba je spasena gde je život bio kritičan", naveo je Nikolić za RTS.

U Ljuboviji je jedan most juče srušen, a postoji opasnost da bujica odnese i drugi most.

"Postoji opasnost ne samo da sruši most, nego i da napravi branu i da počne opet da se izliva. Juče je zbog tog mosta i sam centar grada bio poplavljen", naglasio je Nikoli ć .

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je popodne da jeiz Arilja evakuisano 110, a iz Viče i Guče 31 osoba.





17:42 ZBOG POPLAVA VANREDNA SITUACIJA JOŠ U DVE OPŠTINE

Opštinski štabovi za krizne situacije u Koceljevi i Vladimircima proglasili su danas vanredne situacije zbog izlivanja vodotokova drugog reda na području tih opština.

U obe opštine nabujala voda još nije ugrozila domava, a poplavljena su područja oko korita tih reka na kojima se nalazi poljoprivredno zemljište.

U Koceljevi najveći problem pravi reka Tamnava, dok se u Vladimircima izlila reka Dobrava.





17:20 STEFANOVIĆ U OSEČINI: VEĆINA VODOTOKOVA U OPADANjU, OČEKUJE SE SMANjENjE PADAVINA

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović obišao je pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji u Osečini pomažu građanima čije su kuće ugrožene usled poplava. Ministar je juče u ovu opštinu uputio dodatne snage SVS-a i pripadnike Žandarmerije, kako bi pomogli stanovništvu.

Ministar je rekao da je većina vodotokova u Srbiji trenutno u opadanju i da u ovom trenutku imamo povoljniju situaciju nego pre nekoliko sati.

- Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje se smanjenje padavina, što znači da bi u naredna 24 sata trebalo da imamo daleko bolju situaciju, odnosno da ćemo moći da kažemo da je opasnost iza nas - rekao je Stefanović.





17:12 DRAMA SE NASTAVLjA: POLICIJA DOŠLA DO POPLAVLjENE KUĆE - OD BRAČNOG PARA NI TRAGA NI GLASA

Od starijeg bračnog para Bogojević, osamdesetosmogodišnjeg Radoljuba i njegove supruge Smiljke iz jednog studeničkog zaseoka koje je, kako se pretpostavlja, bujica bukvalno zarobila u kući, još nema ni traga ni glasa. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice pokušali su da ih evakuišu helikopterom, ali Bogojeviće nisu pronašli. Dramatičnu priču a spasavanju zarobljenih staraca pročitajte OVDE

17:08 ŽANDARMERIJA POSTAVLjA DžAKOVE

Pripadnici Žandarmerije su na terenu i u Kraljevu i okolini pomažu u evakuaciji i postavljanju džakova kako bi se sprečilo nadiranje vode.





16: 43 DRAMA OD KRALjEVA, HELIKOPTEROM MUP KRENULI U SPASAVANjE ZAROBLjENOG BRAČNOG PARA

U Živičku pored Kraljeva gde je u poplavljenom području stariji bračni par zarobljen u svojoj kući, po nalogu ministra policije Nebojše Stefanovića upućen je helikopter MUP-a Srbije koji će se uključiti u njihovo spasavanje. Dramatičan snimak i fotografije akcije pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova pogledajte OVDE.





16:32 EKIPE PUTARA NA TERENU, USPOSTAVLjEN SAOBRAĆAJ NA 120 KILOMETARA

V.D. direktora JP „Putevi Srbije“ Zoran Drobnjak je danas u izjavi za Tanjug rekao da se situacija iz sata u sat menja i da je brzom reakcijom putara sanirano 120 km puteva na kojima je saobraćaj bio u prekidu usled obilnih kišnih padavina.



- Saobraćaj je bio obustavljen na oko 410 km puteva zbog visokog vodostaja. Najkritičnije je bilo u Zapadnoj Srbiji. Jedan most je pao u Ljuboviji, most je star 50 godina, stubovi su tada projektovani u koritu reke i to je bio problem. Uradićemo devijaciju i postavićemo ponton, da bi za dan, dva saobraćaj počeo da funkcioniše. Kritično je bilo i u Adranima kod Kraljeva gde je vodostaj reke dostigao do mosta, u Arilju, Novom Pazaru i Raškoj - rekao je v.d. direktora Zoran Drobnjak.

Nadzorni organi i putari sa više od 150 mašina su na terenu, dežuraju i sprovode preventivne mere na oštećenim deonicama.

- Kako bi se sprečilo izlivanje reka na puteve, u korita se nasipa kamen, ukoliko je vodostaj visok. Očekujemo da će narednih dana situacija da se stabilizuje i vodostaj da opadne, da bi putari odmah krenuli sa saniranjem oštećenih deonica - istakao je Drobnjak.

16:17 IZ ARILjA EVAKUISANO 110, A IZ VIČE I GUČE 31 OSOBA

Direktor policije Vladimir Rebić obišao je danas opštinu Lučani u kojoj je zbog obilnih padavina proglašena vanredna situacija, kao i opštinu Arilje gde je vanredna situacija na snazi u deset mesnih zajednica i poručio da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastaviti da pružaju pomoć ugroženom stanovništvu.

„Na području Lučana pripadnici Sektora za vanredne situcije i policijski službenici evakuisali su tokom noći 31 stanovnika iz Viče i Guče. Usled obilnih kišnih padavina izlila se reka Gorušica u Viči i Belice u selima Guča, Turica i Puhovo čime je ugroženo oko 100 domaćinstava. Neprohodni su putni pravci Kratovska stena - Lučani - Guča i Kratovska stena - Lučani –Markovica“, rekao je Rebić, napominjući da je u ovoj opštini prosečno palo 55 litara po kvadratnom metru, dok je u selima Gornjeg Dragačeva palo čak i duplo više kiše.

Rebić je rekao i da su na teritoriji Arilja pripadnici Sektora za vanredne situacije i policijski službenici tokom današnjeg dana do ovog trenutka evakuisali 110 osoba.









15:51 S TEFANOVIĆ U LjUBOVIJI : T RENUTNO NEMA UGROŽENOG STANOVNIŠTVA



Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović poručio je danas, prilikom obilaska Ljubovije, da je država uz stanovništvo u svim opštinama ugroženim poplavama, da će se boriti i da ih neće ostaviti na cedilu. Više o poseti ministra pročitajte KLIKOM OVDE









12:34 IBARSKA MAGISTRALA OPET PROHODNA





SAOBRAĆAJ Ibarskom magistralom na deonici u kod Gornjeg Milanovca, od prigradskog naselja Mlakovac prema Brđanskoj klisuri u pravcu Čačka, ponovo je uspostavljen, nakon jutrošnjeg izlivanja rečice Despotovica na kolovoz. Više o ovome čitajte KLIKOM OVDE







12:10 - U Kraljevu je danas proglašena vanredna situacija, bujice su napravile haos, opširnije pročitajte OVDE.



11:14 IZLILI SE GRADAC I KOLUBARA, U OSEČINI POPLAVLJENO VIŠE OD 150 KUĆA



Na području Valjeva nivo reke Kolubare, uzvodno od ušća, u utorak pre podne je u opadanju, međutim ozbiljno raste nivo Gradca, koji se na pojedinim mestima izlio iz korita. Više o situaciji u Valjevskom kraju pročitajte KLIKOM OVDE











11:01 VANREDNA SITUACIJA I U KOSJERIĆU: REKA POTOPILA 40 KUĆA, KIŠA PADALA CELU NOĆ



U OPŠTINI Kosjerić proglašena je vanredna situacija, a jutros oko četiri sata izliza se reka Skrapež u centru grada usled čega je poplavljeno oko 40 kuća, vrtić i tri stambene zgrade, kaže predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić. O situaciji u Kosjeriću pročitajte KLIKOM OVDE









09: 36 - VODA PRODR LA I U KLINIČKI CENTAR





Velika količina padavina izazvala je probleme u Kliničkom centru Srbije u Beogradu.

Poplavljena su odeljenja endokrinologije i nuklearne medicine, opširnije čitajte OVDE.





09:09 ČUČKOVIĆ: ZA SADA NEMA OPASNOSTI OD IZLIVANjA REKA U OBRENOVCU





Za sada nema opasnosti od izlivanja reka u Obrenovcu, rekao je jutros predsednik opštine Miroslav Čučković.

On je rekao da trenutno ne postoji opasnost od izlivanja Tamnave, navodeći da je reka na ulasku u Obrenovac metar i po od izlivanja iz korita, a da postoji i nasip.

Kako kaže, celu noć su kontaktirali sa rukovodstvom opštine Koceljeva, gde je stala kiša, tako da ne preti opasnost od Tamnave.





IZVESTAJ STANJE NA REKAMA:

VODOSTAJ REKE TAMNAVE IZ PRAVCA KOCELJEVE BEZ PRETNJE DA SE IZLIJE.

VODOSTAJ REKE KOLUBARE U VELIKIM CRLJENIMA NA ULAZU IZ PRAVCA VALJEVA BEZ PRETNJE DA SE IZLIJE.

VODOSTAJ REKE KOLUBARE KROZ OBRENOVAC U BELOM POLJU BEZ OPASNOSTI. pic.twitter.com/n2bx31hFDS — Miroslav Čučković (@Cuckovicm) June 23, 2020





Čučković kaže i da je Kolubara u Velikim Crljenima na prilasku Obrenovcu tri metra ispod nasipa.

"Ako ne bude kiše u Valjevu, neće biti problema sa Kolubarom", rekao je Čučković.





09:00 PREDSEDNIK OPŠTINE: U LjUBOVIJI POPLAVLjENO 700 KUĆA, SITUACIJA TEŠKA I ALARMANTNA





U opštini Ljubovija poplavljeno je oko 700 kuća, evakuisano je 70 domaćinstava, srušena su tri mosta, od kojih je jedan na magistralnom putu Mali Zvornik- Ljubovija- Bajina Bašta, kaže predsednik opštine Ljubovija Milan Kovačević.









On je naglasio da je u opštini ugroženo još šest mostova, da je situacija "teška i alarmantna". Više o tome čitajte KLIKOM OVDE





08:36 - PREKID SAOBRAĆAJA NA IBARSKOJ MAGISTRALI





U prekidu je saobraćaj na Ibarskoj magistrali, od Čačka ka Gornjem Milanovcu zbog izlivanja reke Despotovice.

(V.I.)





Pročitajte i: ČETIRI OPŠTINE PROGLASILE VANREDNU SITUACIJU: Rastu vodostaji reka, kod Osečine poplavljeno 150 kuća, žandarmerija spremna za evakuaciju, narod na nogama (VIDEO)





Tokom noći obilne padavine donele su probleme žiteljima Kosjerića - izlila se reka Skrapež u centru grada, a na mestu izgradnje novog mosta je došlo do zapušenja korita reke i izlivanja.

Poplavljeno je oko pedesetak objekata, a evakuisano deset osoba.

Voda je probila to zapušenje i sada se nivo Skrapeža u Kosjeriću opao je za 1,5 metar, a voda se povlači sa ulica.

RHMZ upozorava da će vodostaj na slivovima Kolubare i Jadra sa pritokama, Skrapežu, Đ etinji, Moravici, Bjelici, kao i na gornjem toku Zapadne Morave i danas biti u većem porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa, a na Jasenici i Kubršnici sa dostizanjem upozoravajućih nivoa.





07:42 - KOLUBARA U OBRENOVCU PRETI DA SE IZLIJE





Krizni štab za vanredne situacije Obrenovca zasedaće danas zbog visokog vodostaja reke Kolubare, izjavio je predsednik te opštine Miroslav Čučković i dodao da je za sada situacija mirna. Više možete pročitati KLIKOM OVDE.

7 :22 - DRAMATIČNO I U GUČI





Noćas je bilo dramatično i u Guči, gde je poplavljeno oko 80 domaćinstava, o tome više čitajte KLIKOM OVDE.

Loznica, Mali Zvornik, Ljubovija, Krupnanj i Koceljeva: vanredna situacija zbog velike količine padavina i izlivanja pojedinih reka i potoka.

Prekid #saobraćaja na više putnih pravaca. pic.twitter.com/NTcyowqjsd — Zoran Selenić (@selenicz) June 22, 2020