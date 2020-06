NovostiOnline | 20. jun 2020. 13:43 |

Srbi, Hrvati i Crnogorci se barem u nečemu slažu - najčešće muško ime koje daju roditelji u Beogradu, Zagrebu i Podgorici jeste Luka, a ovo ime nalazi se među deset najpopularnijih i u Sloveniji.





Među deset omiljenih imena u ova tri grada nalaze se još Petar i Filip kad su u pitanju dečaci, odnosno Sara i Petra kad je reč o devojčicama, piše PolitikaZanimljivo je da se imena hrišćanskih apostola Mateje i Marka nalaze na vrhu najpopularnijih imena i u Beogradu i u Zagrebu. Pored njih, veliki broj novorođenih dečaka u Hrvatskoj nosi hrišćanska imena kao što su David, Jakov, petar i Ivan, dok Srbi svojim sinovima najčešće daju imena hrišćanskih svetaca, krsnih slava i apostola, piše ovaj list.

Na tronu popularnosti i dalje suvereno vlada ime Luka, za njim slede Stefan, Lazar, Filip, Vuk i Nikola.

SOFIJA, NAJPOPULARNIJE U CELOM SVETU

U Crnoj Gori su prošle godine pet najpopularnijih muških imena bili Luka, Lazar, Vuk, Vasilije i Petar.U Zagrebu, Beogradu i Podgorici Sofija , Sara i Petra spadaju među deset omiljenih imena za devojčice, a onima koji vole da razmišljaju globalno biće zanimljiv podatak da je ime Sofija najpopularnije žensko ime na svetu.

Nejveći broj devojčica koji je prošle godine iznesen iz porodilišta u Sloveniji zove se Marija, Ana, Mojca, Maja, Irena i Nina, dok su najpopularnija imena za dečake -Franc, Janez, Marko, Andrej, Ivan i Luka.

HIT U SLOVENIJI: ODAKLE GOD DA ČISTAŠ, ISTO

Zanimljivo je da Slovenci svojim naslednicima rado daju tzv. palindrom imena, to jest imena koja se isto čitaju s leva na desno i obrnuto.Tako se među popularnim ženskim imenima nalaze Ava, Ana i Aja, dok se dečaci sve više odazivaju na imena Oto, Neven i Tit.Iako je Novak prezime koje ubedljivo najveći broj Slovenaca nosi, palindromi su česti i među prezimenima- Celec, Rakar, Rener, Kek, Kuk i Tot.

Zanimljiv podatak je da je u Sloveniji najveću broj brakova sklopljen 25. maja , koji se u SFRJ proslavljao kao Dan mladosti.

NARODI BIŠE SFRJ BLISKIJI NEGO STO JE TO NA PRVI POGLED

Najpopularnija muška imena u Bosni i Hercegovini jesu Amar i Luka - u Federaciji BiH po zastupljenosti slede Tarik i Vedad, dok su u Republici Srpskoj najčešća muška imena Stefan i Nikola. Kada je reč o imenima za devojčice, u Federaciji Bih najčešća imena su Amina, Lamija i Ajna, dok su u RS imena Marija, Milica i Ana.

Rezultati popisa stanovništva u 2011. godini u Crnoj Gori pokazuju da su najčešća ženska imena Jelena i Milica, a muška Nikola i Marko.

Najčešća muška imena u Makedoniji su Aleksandar, Zoran i Nikola, a ženska - Marija, Biljana i Elena. Najveći broj muške dece koji je prošle godine rođen na Kosovu zove se Amar i Ajan, a ćerke Alea i Ajla.

Komentarišući činjenicu da bi mali doprinos međunaronom poverenju mogao da učini baš neki Luka, s obzorom na to da je to trenutno napopularnije muško ime u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku, kaže da je to još jedna potvrda teze da su narodi bivše Jugoslavije bliskiji nego što to na prvi pogled izgleda.

- Veliki broj dece u zemljama bivše SFRJ nosi ime Luka da bi to moglo da predstavlja statističku slučajnost. Mi pripadamo jedinstvenom kultrnom krugu i zbog toga veliki broj dece nosi ista ili slična imena. Gotovo u svim zemljama vlada moda da se devojčicama daju kratka imena, koja po formi podsećaju na nadimke, a dečacima tradicionalna imena - ističe sagovornica "Politike".

BEOGRAĐANI DAJU DECI PO DVA IMENA

Pogled u publikaciji Republičkog zavoda za statistiku "Najčešća imena i prezimena" govori da su Dragan i Milica imena koja su se najčešće davala deci u Srbiji u poslednjih pola veka, da bi od 1991.do 2011. godine Nikola i Milica stekli status kultnih imena.U našem gradu živi oko 4.500 Beograđana koji imaju dva imena, koja se pišu rastavljeno, sastavljeno ili sa crticom.

U matične knjige prestonice su, između ostalih, upisani i Marko David, Dušan Miloš, Viktor Strahinja, Luka Konstantin, Nikola Jupiter, Stefan Lazar, Maksim Vid ali i Devojčice Zara Nikolina, Helena Marija, Anđelika Katarina, Vasilisa Nastasija, Anđela Zoe i Vidra Luna.





(pink.rs)