U Srbiji se danas očekuju promenljivo oblačno vreme i pljuskovi, sa dužim sunčanim periodima.





U više delova zemlje na snazi je žuti meteoalarm, a prvog dana vikenda očekuje nas pravo letnje vreme. Ipak od nedelje će ponovo biti nestabilno.U većini mesta u Srbiji biće suvo, dok se kiša i kratkotrajni pljuskovi mestimično očekuju na istoku i severu zemlje, a posle podne ponegde i u brdsko-planinskim predelima, piše "RTS".



U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i uglavnom suvo.





Gde je upaljen žuti meteoalarm







Konačno bez kiše, ali na kratko





Što se tiče narednog perioda, prvog dana vikenda očekuje se pravo letnje vreme, ali od nedelje ponovo nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.





Ponovo nepode





Početkom sledeće sedmice svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde i uz grmljavinske nepogode.





U Beogradu u subotu u većem delu pretežno sunčano i toplo. U nedelju umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Maksimalna temperatura za vikend do 28°C. Početkom sledeće sedmice svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske nepogode.





Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 23 do 26 stepeni.Žuti meteoalarm na snazi je u Pomoravlju, Banatu, Istočnoj, Jugoistočnoj i Jugozapadnoj Srbiji, kao i na KiM. To znači da vreme može biti opasno i da je potreban oprez.Oblačnost koja u Banatu, na istoku i jugoistoku Srbije mestimično uslovljava slabu kišu premeštaće se ka Beogradu i centralnoj Srbiji.U subotu toplije i u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom na severoistoku zemlje.U nedelju umereno do potpuno oblačno, ali u većini predela suvo, dok se na severu Vojvodine očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura za vikend od 25 do 29°C.Zatim će ponovo biti promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.Profesor Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta rekao je za da je jun mesec kada i treba očekivati takvo vreme.