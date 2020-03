U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i vetrovito sa snegom, a u većini predela doći će formiranja snežnog pokrivača od 10 do 15 centimetara.Najveća količina snega, uz mogućnost snežnih nanosa, prognozira se za istok Srbije i u planinske predele gde se očekuje formiranja snežnog pokrivača od 20 do 40 centimetara, a ponegde i više.Ujutro će biti slab mraz, sa jutarnjom temperaturom od -3 do 0, dok će najviša dnevna temperatura biti do tri stepena.Iste vrednosti zadržaće se i u sredu kada se, prema prognozi RHMZ-a, očekuje slabljenje snega, a posle podne i prestanak padavina.U četvrtak će doći do postepenog otopljavanja kada će u nižim predelima sneg postepeno preći u kišu, dok će sneg padati samo u planinskim predelima.Maksimalne dnevne temperature od petka će prelaziti 12 stepeni.Do kraja marta prognozira se promenljivo vreme sa smenom sunca i oblaka, a u većini dana suvo sa prosečnom temperaturom od 14 do 17 stepeni.