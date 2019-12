Novosti online | 20. decembar 2019. 20:21 | Komentara: 0

O Jeleninom uticaju svedoči i to što je jedan od najmoćnijih vlastelina Dušanovog carstva, Jovan Komnin Asen, bio njen brat. Asen, brat Jelene i bugarskog cara Jovana Aleksandra, nosio je titulu despota. Po rangu, Asen je bio iznad despota Simeona Siniše Nemanjića, polubrata cara Dušana.







(Srpski telegraf)



Vest da su američki arheolozi na Svetoj Gori iskopali skelet žene šokirala je pravoslavni svet budući da je ženama strogo zabranjeno da kroče na tlo ove svete zemlje. Prvobitna informacija uzeta je sa rezervom, ali kada je definitvno potvrđeno da je reč o kostima žene, počele su da se razvijaju brojne teorije ko bi to mogao da bude...Nama najzanimljvija verzija je da je reč o Jeleni Stracimirović Nemanjić - supruzi cara Dušana Silnog! Zbog istorijskih podataka da je ona neko vreme provela na Svetoj Gori, nagađa se da kosti koje su pronađene mogu biti njene jer na osnovu načina na koji je sahranjena, jasno je da se radi o važnoj ličnosti koja potiče iz uticajne porodice.Jelena je bila ćerka despota Stracimira i Kerace Petrice, rođena oko 1310. godine. Njen brat, Jovan Aleksandar postao je bugarski car 1331. godine, posle državnog udara u kojem su sa vlasti zbačeni Dušanova tetka Ana Neda i njen sin Jovan Stefan.Oni su postavljeni na vlast u sklopu mirovnog ugovora, koji su Srbija i Bugarska sklopile, posle bitke kod Velbužda, u kojoj je poginuo bugarski car Mihajlo III Šišman. Iste godine i Dušan je izvršio državni udar i zbacio sa vlasti svog oca, Stefana Dečanskog. Dvojica vladara su sklopila sporazum koji je potvrđen Jeleninom udajom za Dušana, na Uskrs, 19. aprila 1332. godine, a odnosi između dve države su ostali dobri do kraja Dušanovog života.Godine 1336. dolazi do pogoršavanja odnosa između Dušana i Jelene. Oni nisu imali dece te je Dušan nameravao da se razvede. Pregovarao je sa austrijskim vojvodom Otonom da se za Dušana uda njegova sinovica, ćerka svetorimskog kralja Fridriha Lepog. Jelena je, kada je saznala za ove planove, požurila da rodi sina. Tako je krajem 1336. ili početkom 1337. godine rođen Uroš.Rođenje Uroša naglo je uvećalo Jelenin ugled na srpskom dvoru. Od 1336. godine Jelena ima veliki uticaj na svoga muža.