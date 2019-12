Novosti online | 14. decembar 2019. 18:23 | Komentara: 0

Nikola Tesla je u glavi imao "zlatni rudnik" i njegov mozak je stvorio brojne izume bez kojih ne bismo mogli da zamislimo život danas.Ali, uprkos svemu tome, Tesla umro u bedi, bez ikakvog novca, piše američki sajt Grunge.Rođen 1856. godine, srpski naučnik Tesla je već od malih nogu pokazivao svoje neverovatne umne sposobnosti.U svom naizgled neograničenom mozgu mogao je da "sačuva" čitave knjige i logoritamske tablice, da izdrži budan duga razdoblja, kao i da lako uči nove jezike, prenosi express.hr.Stigao je u Ameriku 1884. godine noseći samo četiri centa u džepu. Ali, sa sobom je nosio pismo preporuke adresirano na Tomasa Edisona, u kojem je navodno pisalo:- Moj dragi Edisone, poznajem dva velika čoveka, a ti si jedan od njih. Drugi je ovaj mladić!Tesla je kasnije ispričao kako mu je Edison obećao isplatu od 50 hiljada dolara ako može da napravi bolji izum od postojećih generatora jednosmerne struje, što je ovaj oduševljeno dočekao, uzvrativši mu da je izazov prihvaćen!Kad ga je nadmašio, Edison je svoju ponudu nazvao šalom, a Tesla je dao otkaz i ponovno se našao bez novca.Impresioniran Teslinim dizajnom sistema napajanja naizmeničnom strujom, Edisonov suparnik Džordž Vestinghaus licencirao je patente za tu moćnu tehnologiju za 60 hiljada dolara. Ali kada je skupa pravna bitka s Edisonom zapretila bankrotu Vestinghausa, Tesla je nesebično pristao da neće da naplati obećane tantijeme.Još jedan neprocenjivi izum, Teslina zavojnica, imao je moć stvaranja visokih napona i slanja radio signala. Ali, Teslu je pokrao Markoni, koji je tvrdio da je on odgovoran za izum radija. Tesla je želeo da besplatno prenosi električnu energiju širom sveta pomoću niza velikih tornjeva.Ali, kad je izgubio naklonost bogatih investitora, pao je u depresiju. Nakon nervnog sloma, život mu se raspao.- Ja sam ipak poražen čovek. Nisam ostvario ono najveće što sam mogao- da osvetlim čitavu Zemlju, a u njoj je dovoljno elektriciteta da postane drugo Sunce- rekao je, između ostalog, Tesla u intervju 1899. časopisu Besmrtnost, koji je bio skrivan punih 120 godina.Njegovo kompulsivno ponašanje, koje ga je pratilo celog života, došlo je izražaja. Opsednutost brojem 3 poprimila je neverovatne razmere - tokom večere složio bi 18 salveta pre nego što bi počeo da jede, jer je taj broj deljiv sa tri. Kada bi odsedao u hotelu, tražio je da je broj njegove sobe deljiv sa tri i posebno tražio da mu se svakog jutra donese 18 peškira. Precizno je određivao masu hrane i brojao koliko mu je potrebno pokreta vilicom pre nego što je proguta. Imao je fobiju od okruglih objekata, pa tako ne bi mogao ostati u društvu žene koja nosi minđuše.Bio je to očigledno nasleđen problem, jer su njegov otac i brat pokazivali simptome šizofrenije i poremećaja ličnosti. Tesla je navodno i sam patio od halucinacija, ali one su mu davale i inspiraciju. Tako je ideju za naizmenični motor dobio inspirisan halucinacijom svetla i plamena. Razgovarao je i sa golubovima, a za jednog od njih je tvrdio da je "u stanju da voli poput čoveka".Taj mu je golub umro u rukama, a Tesla je život okončao u dugovima dok je radio na projektu "Tajni zraci smrti" za Sovjetski savez. Želeći da okonča sve ratove Tesla je u jednom trenutku razvio planove za "zrak smrti", za koji je tvrdio da će "poslati koncentrisane zrake čestica kroz slobodan vazduh, tako ogromne energije da će oboriti flotu od 10.000 neprijateljskih aviona na udaljenosti od 250 milja. "On je hteo da razvije oružje toliko moćno da bi odvratilo bilo koju zemlju od ponovnog napada - jednih na druge. Takođe, predviđao je budućnost u kojoj bi se sav rad automatizovao. Fabrikama bi upravljali roboti, a automobili bi se vozili sami. Najavio je i pojavu mobilnih telefona i interneta. Sve njegove su vizije ostvarene!Ali, uprkos tome umro je sam, u siromaštvu i izolovan. Tužan je, piše američki sajt, bio kraj hvaljenog pronalazača modernog doba. Na najteži mogući način naučio je da nije dovoljno samo imati ideju ili izum, već je nužno povezati se sa pravim ljudima i biti društveno prihvaćen.Briga o Teslinoj imovini pripala je nećaku Kosanoviću i to prema odluci američkih vlasti od januara 1943. On je pre odlaska za London isplatio sve račune za ležarinu Teslinih stvari i čuvanje posmrtnog pepela. Hteo je da vidi i Teslinu ostavštinu, ali su mu radnici u skladištu rekli da je 'grupa momaka iz FBI-a došla preko noću i napravila snimke svih njegovih stvari." Sve što je ostalo iza Tesle upakovano je u 60 paketa i brodom "Srbija" iz Njujorka je otplovilo za Rijeku, a zatim 1951. godine stiglo u Beograd. Njapre je bilo čuvano na Elektrotehničkom fakultetu, a potom i u Genčićevoj vili.Iako je imao američko državljanstvo, FBI je bacio oko na njegove izume, a naročito na tzv. "zrake smrti". Iako su službeno poricale da su bili zbog toga zabrinuti, američke vlasti su bile jako zainteresovane u kojoj je fazi izum, uprkos tome što je o Tesli i projektu pisao Njujork tajms još 1934. godine. Ali, kada izumitelj takvog kalibra spominje bilo kakvo oružje, svaka vlada postaje zabrinuta.Nikola Tesla se nikad nije ženio, niti je imao devojku, žene su ludele za njim. Zašto se nije ženio otkrio je svom prijatelju, srpskom pesniku Lazi Kostiću. U jednom pismu Kostić mu predlaže da se oženi Lenkom Dunđerskom, jednom od najlepših i najobrazovanijih devojaka tog vremena, koja je u tom trenutku imala 25 godina i bila naslednica jednog od najbogatijih Srba, ali Tesla mu je ovako odgovorio:- Brak me ne zanima. Ja sam se odavno venčao sa naukom.Smatrao je da previše seksa kod izvesnih ljudi pothranjuje i snaži vitalnost i duh, a da apstinencija to isto čini kod drugih ljudi.- Ja sam izabrao taj drugi put- rekao je iskreno, dodavši kako budućnost borbe žena za ravnopravnost vodi ka tome da će žene jednog dana biti društveno superiorne muškarcima, što je, po njemu, njihova prirodnu društvena pozicija.(Ekspres.hr)