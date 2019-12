Tanjug | 11. decembar 2019. 22:28 | Komentara: 0

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći se očekuje slaba kiša, a na visokim planinama slab sneg.Najniža temperatura od 0 do 4 stpena Celzijusa, a najviša od 4 do 10 stepeni.Ujutru i pre podne u većini krajeva biće suvo, samo u Negotinskoj Krajini sa kišom, a posle podne, uveče i tokom noći slaba kiša mestimično se očekuje i u ostalim predelima, a na visokim planinama sa slabim snegom.Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni, koji će posle podne i uveče na severu i zapadu skrenuti na severozapadni pravac.I u Beogradu će sutra, prema prognozi RHMZ, biti pretezno oblačno i malo toplije, posle podne i uveče povremeno sa slabom kišom.Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 3 stepena, a najviša oko 8 stepeni.Prema izgledima vremena do 19. decembra, u petak se očekuje umereno oblačno i suvo, posle podne uz pojačanje jugoistočnog vetra.Uveče jače naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći ka suboti i u subotu ujutru usloviti kišu u svim krajevima, a na planinama sneg, u košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom.U subotu posle podne postepeni prestanak padavina, delimično razvedravanje i slabljenje vetra. Od nedelje suvo sa sunčanim periodima i toplije.