11. jul 2020. 21:09 | Komentara: 0

DOKAZ da protesti nemaju nikakve veze sa policijskim časom i novim zatvaranjem zemlje je to što Vlada nikada nije donela takvu odluku, izjavila je u petak uveče premijerka Ana Brnabić za radio-emisiju Newshours na Bi-Bi-Siju.

- Policijski čas u Beogradu i novo zatvaranje zemlje bili su samo opcija, koju smo razmatrali u jednom trenutku, i kada je prve večeri došlo do protesta, to nije imalo nikakve veze sa uvođenjem policijskog časa - rekla je Brnabićeva.

Upitana da li protesti stvarno nisu bili faktor za odustajanje od policijskog časa, premijerka je naglasila da bi to bilo neodgovorno od strane Vlade. Ona je, govoreći o izborima i o tome da mnogi zameraju da je zbog toga došlo do loše epidemiološke situacije, istakla da je to bilo nešto što je moralo da se uradi i da su i druge zemlje izlazile na birališta, poput Južne Koreje, Francuske, Bavarske u Nemačkoj.

- Nisam sigurna na račun čega su kritike. Možete li da zamislite da smo rekli: "Slušajte, sačekaćemo dok se ne napravi vakcina da bismo održali redovne parlamentarne izbore" - rekla je premijerka.

Upitana da prokomentariše navode da su protesti organizovani i zbog sve autoritativnijeg ponašanja predsednika Srbije, Brnabićeva je istakla da je takve kritike čula i ranije, ali da nije primetila da je Srbija tiranija:

- Srbija ima jak demokratski kapacitet, imali smo proteste "1 od 5 miliona" duže od godinu dana, ljudi su mirno protestovali na ulicama širom zemlje, policija nikada nije intervenisala. Postoje mnogobrojni mediji koji kritikuju Vladu svakodnevno, kao što i treba da bude u demokratskom društvu. Ovoga puta, zatražila sam od ljudi da ne protestuju, ne iz političkih, nego iz zdravstvenih razloga.

Na pitanje o pregovorima sa liderima Kosova i koliko je optimistična da će doći do neke vrste razrešenja i da li bi Srbija mogla da prizna Kosovo, Brnabićeva je rekla da je srećna što se pregovori nastavljaju, jer je to nešto na šta je naša zemlja uvek pozivala.

- Da li ćemo biti u stanju da postignemo neku vrstu kompromisa, zavisiće od hrabrosti obe strane. Znam da Srbija ima hrabrosti i da je predsednik Vučić mnogo više koncentrisan na budućnost nego na prošlost i da je željan da stvori okruženje za drugačiju budućnost za čitav region, a ne samo za mlade ljude u Srbiji - rekla je premijerka.

PRIŠTINA

PREMIJERKA Brnabić je kazala i da nije sigurna do koje mere su politički lideri iz Prištine spremni da pregovaraju o kompromisu, ali da se nada da će se postići dugoročna normalizacija odnosa.