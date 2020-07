Novosti online | 10. jul 2020. 11:58 | Komentara: 0

Kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, Vučić kaže da, koliko je razumeo, ide se u dijalog pod pokroviteljstvom EU i vođstvom Lajčaka, ali mu nije jasno ko će se sa albanske strane pojaviti na dijalogu.

- Rekli su da ZSO nije u skladu sa njihovim ustavom, a potpisali su ga 2013. godine. Ako to nisu u stanju da ispune, onda ne znam šta jesu. Počelo je, biće teško - kaže predsednik.





Ističe da je pred nama težak put, ali da oni koji su mislili da će Srbiji uzeti sve, treba da znaju da od toga nema ništa.

- Naša argumentacija je bila profesionalna i odlično izložena, zadovoljan sam - rekao je Vučić novinarima u Parizu.





Uvek sam srećan kada se Hrvati raduju i kada veruju u srpsku nesreću



Na pitanje o izveštavanju zagrebačkih medija o protestima u Beogradu, Vučić kaže da je to tako kada Srbija ide napred. Ističe da, uprkos pisanju nekih medija, Vojska Srbije nije odbila poslušnost.



- Neka se raduju, ja sam uvek srećan kada se Hrvati raduju i kada veruju u srpsku nesreću. Onda mi je jasno da imaju problem sa uspehom Srbije koji je veći od njihovog - izjavio je predsednik.



Dodaje da će pojedinci navijati za svakoga, samo da bi se Srbija srušila. Ističe da od 2014. godine svaki dan ima proteste ispred Predsedništva, ali da nikada nije bilo problema dok nisu upali nasilno u Skupštinu.



- Mi smo demokratska zemlja, ali je toliko glupo i neodogovrno pozivati ljude na ulicu kada je ovoliki broj zaraženih. Danas je ubedljivo najgori dan za Srbiju od početka pandemije i moja molba ljudima je da sačuvamo zdravlje. Niko na silu neće preuzeti vlast, a kada prođe epidemija, protestujte do mile volje - kaže predsednik.



Ističe da se narod poziva na ulice svaki dan i da se onda SNS optužuje za broj obolelih. Podseća da SNS nije organizovao nijedan miting, a da protesti poput ovih izuzetno utiču na povećanje broja obolelih.



- Pustili smo ih da rade šta hoće, ali je to toliko neodgovorno da nemam reči. Ali, ako neko hoće da ubija svoj narod... Mislim da odgovorni ljudi sve vide - kaže Vučić.



Dodaje da napadi na policiju postoje samo kod nas, a da su lagali da se angažuju vodeni topovi i da vojska otkazuje poslušnost.



- Ja se smejem ovim vestima. Čitam i da je Andrej Vučić u Predsedništvu i to su sve laži do laži, hibridni rat besmislicama. Izlazili su sa hiljadu drugih laži, podmetali su Slobu Robiju kao velikog poljoprivrednika. I tako misle da će da preuzmu vlast? Razumem frustracije, ali to nema veze sa interesima Srbije i zdravlja njenih građana - kaže predsednik.



Napominje da mesta u bolnicama nema, a da protesti dolaze na naplatu nakon 3-4 dana.



- Albanska strana izašla je sa zahtevima koje smo pažljivo zapisali. Traže očivanje teritorijalnog integriteta Kosova, Ustava Kosova, uzajamno priznanje, članstvo u UN, da ostale zemlje EU prizaju Kosovo, a tek onda će se baviti nestalima i pitanjem štete. Ako je to suština, onda je sve besmisleno - kaže Vučić.Ističe da je spreman da razgovara o poboljšanju odnosa, ali neće biti razgovora o priznavanju ultimatuma.- Zahvalan sam evropskoj posvećenosti rešavanju problema i spremni smo na razgovore. Očekujemo nastavak dijaloga u četvrtak, ali očigledno da ćemo imati mnogo posla i teških zadataka - kaže Vučić.- Bićemo izloženi velikim očekivanjima evropskih partnera i predstoji nam, umesto sutrašnje većere, idemo nazad. Imamo u nedelju video konferenciju, a onda i nastavak dijaloga - kaže predsednik.Na pitanja novinara, Vučić kaže da su Francuska i Nemačka bile korektne, ali da treba imati u vidu da su priznali nazavisnost KiM.- Oni razumeju našu poziciju, Merkel i Makron su iskusni političari i znaju šta je realno a šta ne. Od njih dvoje nismo bili izloženi pritiscima i trudio sam se da na hrabar način odgovorim na ultimatume. Mislim da su Makron i Merkel to razumeli. U svakom slučaju, moramo da naučimo da razgovaramo sa onima koji ne žive u realnosti - rekao je predsednik novinarima.Na pitanje da li su SAD umešale prste, Vučić kaže da ne želi da se meša u odnose SAD i EU. Isitiče da je danas naveo šta je sve što je srpska strana ispunila iz Briselskog sporazuma, a da, kada se ulazi u razgovore, sporazumi se prilagođavaju zakonom država.