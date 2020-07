Novosti Online/J.Ćosin | 09. jul 2020. 22:11 | Komentara: 0

NAKON što su na društvenim mrežama krenule da se šire objave da je načenik niške policije Slaviša Virijević na protestima u Nišu rekao policiji “da se povuče u zgradu MUP-a i da ne bije demonstrante, jer su oni policija građana tog grada” oglasio se i prvi čovek PU Niš.- Povodom sinoćnog događaja, prilikom okupljanja ispred zgrade Policijske uprave u Nišu, kao i objava na društvenim mrežama da sam navodno naredio „da se policija povuče u zgradu“ obaveštavam Vas da su te tvrdnje apsolutno netačne i da su policijski službenici postupali u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Nije bilo razloga za intervenciju, s obzirom na to da bezbednost građana i policijskih službenika nije bila ugrožena – rekao je Virijević.Inače, na društvenim mrežama od srede uveče kruže objave da su demonstranti čuli policijske motorole preko kojih im je javljeno da se povuku u zgradu, jer “načelnik niške policije neće da bije narod”.Virijević međutim ističe da su uniformisani pripadnici Policijske uprave u Nišu postupali po ranije predviđenom planu i ispred zgrade Policijske uprave u Nišu su stigli po povratku sa zadatka. Nakon kraćeg zadržavanja i procene da nema potrebe da intervenišu, oni su ušli u zgradu.- Napominjem da će, ukoliko dođe do narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja bezbednosti građana i imovine, policija reagovati u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. – ističe on.