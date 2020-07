Novosti Online | 09. jul 2020. 19:49 > 21:20 | Komentara: 0

Predsednik Vučić stigao je u Jelisejsku palatu gde ga je uz Republičku gardu dočekao predsednik Republike Francuske Emanuel Makron.Trenutno je u toku radna večera sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.Podsetimo, Vučić je danas, uoči sastanka sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, izjavio da je reč o važnom razgovoru, o više najaktuelnijih tema, od bilateralnih odnosa, EU puta Srbije, do pogleda na sveukupno uređenje Evrope i sveta.Vučić je za TV Pink rekao da će večeras imati razgovor u četiri oka sa predsednikom Francuske, a zatim i večeru.- To je mnogo važno za Srbiju, razgovaraću sa jednim do dva najvažnija evropska lidera, uoči samita sa Prištinom, čiji je domaćin, pored Angele Merkel. Mislim da imamo mnogo da razgovaramo sa Makronom, od bilateralnih odnosa, EU puta Srbije do pogleda na svekupno uređenje Evrope i sveta - rekao je Vučić.Upitan može li se očekivati neki fleksibilniji stav Pariza o KiM, Vučić je rekao da je Francuska priznala Kosovo i da se to neće menjati.- Da li Makron želi da čuje i da li je uvek želeo da čuje? Jeste. Sa njim sam uvek imao potpuno otvorene razgovore koji su uvek donosili nama nova saznanja. On je iskren prijatelj Srbije i želi da pomogne našem EU putu i bližoj saradnji dve zemlje - izjavio je Vučić.Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE