09. jul 2020. 19:49

Predsednik Vučić je nakon razgovora sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom izjavio je da je sat i po razgovarao sa Makronom u četiri oka.- Moram da kažem da me je odveo u odaje koje nisu zvanična kancelarija, pa sam mogao da vidim posebne sobe za francuske redsednike. Setio se emocija koje je doživao u Beogradu. Pokazao je izuzetno gostoprimstvo - istakao je Vučić za TV Pink.Rekao je da su razgovarali o tri ključne teme, sutrašnjem samitu, bilateralnim odnosima Srbije i Francuske i o budućnosti Evrope i Srbije u Evropskoj uniji.- Moram da kažem da se mi dobro razumemo, Makron uvek govori jasnim jezikom - kazao je Vučić.Govoreći šta ako dođe opet do opstrukcije dijaloga Vučić kaže da je to važno pitanje i da to nije dobro za Srbiju jer mi moramo da sačuvamo mir i stabilnost.- Čuo sam neke glasine da Albanci uopšte neće da dođu u Brisel. Moram da vidim šta je ideja. Trudimo se da pokažemo da smo partneri, da ne želimo da bežimo d teških tema, a onda se iznenadim kad neko kaže da ne može da dođe zbog unutrašnjih prilika. Sačekaću da vidim, sutra ujutru. Srbija je spremna - rekao je Vučić.- Ako ludilo krene na Kosovu oko njihovih međusobnih sukoba, to je uvek muka za Srbe, zato sam želeo da kroz razgovore sačuvamo naš narod - naveo je Vučić.Kako kaže, mi pokazujemo svoju ozbiljnost i to dobija poštovanje, pogotovo u Francuskoj.Vučić je rekao da će sutra biti otvoren razgovor i da će verovatno svi dati posebne izjave o tome kako vide budućnost dijaloga i postizanje kompromisa.Govoreći o protestima u Srbiji Vučić je rekao da večeras kada protestanti nisu gađali Skupštinu policajce nisu ni videli.- Tako će uvek i biti. Glupo je da demonstrirate kada imate zarazu koronavirusa - naveo je Vučić i dodao da nikom neće biti dozvoljeno da nasiljem zauzima vlast.Vučić će sutra učestvovati na video samitu čija će glavna tema biti Kosovo i Metohija u organizaciji Makrona i nemačke kancelarke Angele Merkel, kao uvod u nastavk dijaloga Beograda i Prištine u nedelju u Briselu.Podsetimo, predsednik Vučić stigao je u Jelisejsku palatu gde ga je uz Republičku gardu dočekao predsednik Republike Francuske Emanuel Makron.Nakon razgovora sa predsednikom Makronom, usledila je radna večera koju je francuski predsednik organizovao u čast predsednika Vučića.- Uz zvuke kompozicije Claude Debussy's Reflets dans l'eau ("Reflections in the Water"), u izvođenju pijaniste Mišela Dalberta završavamo divno veče u Jelisejskoj palati. Hvala @emmanuelmacron - napisao je na Instagram profilu "Budućnost Srbije AV" predsednik Srbije Aleksandar Vučić.Vučić je danas, uoči sastanka sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, izjavio da je reč o važnom razgovoru, o više najaktuelnijih tema, od bilateralnih odnosa, EU puta Srbije, do pogleda na sveukupno uređenje Evrope i sveta.Vučić je za TV Pink rekao da će večeras imati razgovor u četiri oka sa predsednikom Francuske, a zatim i večeru.- To je mnogo važno za Srbiju, razgovaraću sa jednim do dva najvažnija evropska lidera, uoči samita sa Prištinom, čiji je domaćin, pored Angele Merkel. Mislim da imamo mnogo da razgovaramo sa Makronom, od bilateralnih odnosa, EU puta Srbije do pogleda na svekupno uređenje Evrope i sveta - rekao je Vučić.Upitan može li se očekivati neki fleksibilniji stav Pariza o KiM, Vučić je rekao da je Francuska priznala Kosovo i da se to neće menjati.- Da li Makron želi da čuje i da li je uvek želeo da čuje? Jeste. Sa njim sam uvek imao potpuno otvorene razgovore koji su uvek donosili nama nova saznanja. On je iskren prijatelj Srbije i želi da pomogne našem EU putu i bližoj saradnji dve zemlje - izjavio je Vučić.Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE