PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, uoči sastanka sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, da je reč o važnom razgovoru, o više najaktuelnijih tema, od bilateralnih odnosa, EU puta Srbije, do pogleda na sveukupno uređenje Evrope i sveta.Vučić je za TV Pink rekao da će večeras imati razgovor u četiri oka sa predsednikom Francuske, a zatim i večeru.- To je mnogo važno za Srbiju, razgovaraću sa jednim do dva najvažnija evropska lidera, uoči samita sa Prištinom, čiji je domaćin, pored Angele Merkel. Mislim da imamo mnogo da razgovaramo sa Makronom, od bilateralnih odnosa, EU puta Srbije do pogleda na svekupno uređenje Evrope i sveta - rekao je Vučić.Upitan može li se očekivati neki fleksibilniji stav Pariza o KiM, Vučić je rekao da je Francuska priznala Kosovo i da se to neće menjati.- Da li Makron želi da čuje i da li je uvek želeo da čuje? Jeste. Sa njim sam uvek imao potpuno otvorene razgovore koji su uvek donosili nama nova saznanja. On je iskren prijatelj Srbije i želi da pomogne našem EU putu i bližoj saradnji dve zemlje - izjavio je Vučić.Na pitanje da li sastanci danas i narednih dana govore da Evropa želi da potisne SAD kada je reč o rešavanju pitanja Kosova, Vučić je rekao da Evropa želi da kaže da je ona ta koja se pita na evropskom kontinentu, što je, dodaje, očekivana reakcija.Predsednik Vučić je govoreći o protestima rekao da se oni organizuju jer neki žele na silu da se dočepaju vlasti.- Oni koji su organizovali nasilne proteste sigurno su računali i sa slabljenjem pozicije Srbije u rešavanju kosovskog pitanja, ali glavni cilj im je preuzimanje vlasti, mimo izbora i narodne volje - ocenio je Vučić.Vučić je uoči večere sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, kazao da ti ljudi svakako nisu želeli ništa dobro Srbiji.- Da li je pozicija Srbije teža što neko kamenicama gađa policiju i upada u Skupštinu? Nije prijatno, ali da plačem i kukam ne mogu. Neki koji su to organizovali nisu to radili da bi samo povredili nekog policajca, već da bi napravili štetu Srbiji - objasnio je Vučić.Na pitanje da li to ima za cilj miniranje predstojećih razgovora o Kosovu, Vučić je kazao da je jasno da protesti nisu zbog korone.- Danas se trude da pričaju, oni koji su tobož evropski orijentisani, da je to protiv korona mera. Jasno je svakome, kada se čuju povici, da ima veze sa svim drugim. Da ima veze sa korona merama, bilo bi još gluplje. Razlog je želja da se dočepaju vlasti bez izbora, bez volje naroda. To je svakom potpuno jasno. Nema drugih, tajnovitih razloga - naglasio je Vučić.Upitao je da li je neko uveo policijski čas, dodajući da bi on voleo da jeste, jer bi tako izlečili narod, a ovako se plaši širenja zaraze.Dodao je da su to ljudi kojima se ne sviđaju rezultati izbora, na kojima nisu ni učestvovali, koji tvrde da je zemlja ravna, koji protestuju protiv 5G mreže.Upitan ko su ti koji su sprovodili nasilje, kazao je da to nisu samo napadi na policiju.- Prave se da su napadi bili od nekih navodno režimskih provokatora. Svakome ko je gađao kamenicom policajce vidi se lice i zna ime i prezime, i niko ne pripada vlasti, već su huligani i nasilnici, koje podržavaju kada im je potrebno, a kada nije, brže bolje ih se odreknu - objasnio je on.Vučić je podvukao da oni koji stoje iza njih propagiraju nasilje, i to čine godinama, od vešala koje su pravdali, testera koje su unosili u Javni servis, prebijanja novinarki Pink.- Na kraju nasilnici su došli da tuku njih. Nasilje nikome ne donosi nikada dobro - podvukao je Vučić.Mogu da urade šta god hoće, ništa neće promeniti do sledećih izbora, rekao je predsednik Vučić i dodao, komentarišući demonstracije, da ga oni koji stoje iza njih neće slomiti.Vučić je rekao da bi eventualni upad demonstranata u Skupštinu Srbije i Predsedništvo sa pravno-političke strane bio besmislen, pošto bi se svodio samo na pljačku i da bi njegovi politički protivnici mogli nešto stvarno mogli da promene jedino ako bi ga fizički uklonili, odnosno ubili.Vučić je odgovarajući na pitanje novinara rekao da i eventualni upad u zgradu vlade ne bi imao nikakav značaj, pošto on bira mandatara za sastav nove vlade.- Jedino što objektivno mogu da urade jeste da me ubiju i tada bi promenili sve, pošto bi morali da budu novi predsednički izbori, nema onog ko bira mandatara i drugo, ne vidi šta drugo mogu da urade - rekao je Vučić.Ističe da su postali mnogo opasni političari tajkuni koji kažu da je sukob neizbežan ako ne bude slušao kako oni kažu, a to je da oni uđu u vladu.- Bolje vi probajte ovaj scenario - da me ubijete, jer samo to ima smisla, inače, gubite vreme - dodao je Vučić.Predsednik navodi da ga ne zanima kakvu oni vladu hoće, već samo kakvu narod vladu hoće, a to je već rekao na izborima.- I narod će dobiti vladu kakvu želi, a moje je da odgovaram narodu, a ne tajkunima. Oni nikada neće voditi politiku Srbije, a posebno ne oni koji su opljačakli dramatično zemlju, tako da su je uništili za desetine godina...Upitan kako vidi izjave da su policajci zločinci u uniformama koji će odgovarati, Vučić kaže da je to najbolja poruka za te poštene policajce, kao i za policajca kome su polomili obe noge, da znaju šta o njima misle nasilnici, tajkuni i kriminalci i da znaju kada dođu novi izbori.- Neki se tresu kada dođu nasilnici, možete da uradite šta god hoćete, ali da promenite ne možete ništa dok ne dođu izbori, kada možete da promenite sve. Na ulici možete samo da uništavate ugled naše zemlje i šanse za privlačenje investicija, kao i da nevrirate sve normalne i poštene ljude u Srbiji - poručio je Vučić.