NovostiOnline/V.M. | 09. jul 2020. 16:25 | Komentara: 0

IME koje se najčešće pominje u vezi sa protestima u Beogradu i grupom koja organizuje i provocira nasilje jeste bivši član Dveri Srđan Nogo.





Nogo je od ranije poznat po anti-migratnskim i anti-vakcinaškim stavovima, širenju teorija zavere, pretnjama premijerki Ani Brnabić... On je i uoči izbora organizovao skup ispred Skupštine sa koga je pozvao pristalice da upadnu u Skupštinu i organizuju "svoje izbore", ali tada se to nije dogodilo.





Nekadašnji poslanik Dveri, prema pisanju medija, predvodio je grupu koja je prvog dana protesta u nekoliko navrata pokušala da probije policijski kordon, da bi na kraju to uspela i upala u zgradu Narodne skupštine.





Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da Nogo nije "nikakav lider, već izvršilac nečijeg zadatka":





- Kroz svoje stavove on daje simbolički element protestima, potenciranjem teorija zavere o 5-G mreži, antivakcinašenjem,kvazirodoljubivom patetikom u vezi sa Kosovom... Deluje mi da je ovde reč o nekoj vrsti generalne probe i poruci vlasti da je nasilje moguće i da bi moglo da dođe do ozbiljnijeg nasilja u slučaju ozbiljnijih efekata recesije zbog krize izazvane pandemijom. Takođe, to je i nastojanje da se destabilizuje Srbija i ugrozi njena pregovaračka pozicija.





Komentarišući ulogu lidera Saveza za Srbiju, koji su na protestima izviždani, a neki i bili žrtve napada, Stanković kaže da su oni verovatno u ovoj situaciji "videli mogućnost da se politički okoriste":





- To se vidi i po tome što je predsedništvo SzS zatražilo da se ispune njihovi zahtevi. Oni bi, kao i Nogo, verovatno pokušali da se domognu vlasti, ako bi nasilje izazvalo ozbiljnije političke posledice, ali ne verujem da je to moguće.





Nogo je široj javnosti postao poznat nakon što je na protestima "1 od 5 miliona" nosio maketu vešala.