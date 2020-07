Novosti online | 09. jul 2020. 15:09 |

U neredima koji su sinoć, drugo veče za redom, izbili u Beogradu povređen je veliki broj policijskih službenika. Scene nasilja mogle su da se vide sve vreme tokom trajanja protesta. Demonstranti su policiju gađali kamenicama, flašama i bakljama.



Najteže je stradao Nebojša Apostolović, kome su tokom sinoćnjeg protesta obe noge polomljene. On je otkrio šta se dešavalo na ulicama glavnog grada.