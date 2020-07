Novosti online | 09. jul 2020. 10:18 | Komentara: 0

- Imamo strašno nasilje na ulicama, imamo pokušaj državnog udara, imamo pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti i pokušaj izazivanja građanskog rata u Srbiji. To ne može drugačije da se opiše i objasni. Ne postoji nikakav razlog, ne postoji ni jedan povod da se zapali Skupština, da se zapali Gradska kuća u Novom Sadu, da se napada policija, da se prebijaju ljudi na ulicama, da se ugrožava život i da se ugrožava imovina građana Srbije - izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin gostujući u emisiji Novo jutro TV Pink, upitan da prokomentariše dešavanja u prethodne dve večeri.





Prema njegovim rečima, sve ono što smo čuvali prethodnih godina i sve ono što smo izborili i stvorili – političku stabilnost, mir, sigurnost, sve to sad može biti ugroženo, zato što se pokušava da se vlast dobije bez izbora.





Govoreći o onome što se prethodnih večeri moglo videti na ulicama gradova u Srbiji, ministar Vulin je istakao da to ne sme i ne može da se desi u jednoj uređenoj, civilizovanoj Srbiji, kakva je ona bila u godinama za nama, i za to ne postoji opravdanje.





Ministar Vulin je rekao, uzimajući sve u obzir, da je očigledno reč o koordinisanoj akciji, i da sve što se desilo, nije se desilo slučajno i da je pažljivo i strpljivo pripremano.





Govoreći o širem kontekstu dešavanja, on je istakao da je u Srbiji „jedino dozvoljeno da smete da mrzite Aleksandra Vučića, i svakog ko je član njegove porodice i svakoga ko je na istoj političkoj strani sa njim“.





Upitan da prokomentariše reakcije koje su stigle iz regiona na aktuelna dešavanja u Srbiji, ministar Vulin je istakao da su svi mediji u regionu, na prvom mestu u Hrvatskoj, reagovali na potpuno isti način, ocenjujući da „nije slučajna ta količina napada i mržnje koja je krenula ka Srbiji“.





- Očigledno da postoji orkestrirana kampanja, jer neće uspešnu i stabilnu Srbiju. Ali ovo je odličan način da se konačno ispune želje svih naših neprijatelja – istakao je ministar Vulin.





On je naglasio da se sve ovo dešava pred teške i važne sastanke koje predsednik Vučić ima u narednim danima, kada se „on bori za sudbinu našeg naroda i očuvanje Kosova i Metohije, a kod kuće ima najavu građanskog rata, pretnju oružane pobune i državnog udara“, što utiče na njegovu poziciju u međunarodnim odnosima, koja je, kako je ocenio, ovim značajno otežana.





Istakao je da se ovakve stvari nikada ne dešavaju bez uticaja sa strane, „da to nikada ne dolazi sasvim slučajno te da ne može a da ne dođe do posledica“.





- Posledice će se eksploatisati u međunarodnim odnosima. Juče su neki hrvatski političari i poslanici govorili da će prekinuti evropske integracije Srbije zbog nasilja i brutalnosti policije. Čime je to policija zaslužila takve ocene? Ti ljudi su radili svoj posao i zakon reguliše gde i kada dolaze i kako da se ponašaju. Oni su poslati po zadatku da čuvaju imovinu i bezbednost svih građana Srbije - rekao je ministar Vulin.





Ministar Vulin je istakao i da nakon ovakvih dešavanja, pooštravanje mera za borbu protiv korone nema nikakvog smisla.





- Ovo sa koronom veze nema, a ja se pitam ko će biti odgovoran za to što su se juče i prekjuče zarazile stotine i hiljade ljudi - poručio je ministar odbrane.





Prema njegovim rečima, Srbija je snažna i organizovana država koja će se izboriti i koja ima silu zakona te poručio da „ili ćemo poštovati zakon ili Srbija neće biti demokratska zemlja“.