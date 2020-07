NovostiOnline | 08. jul 2020. 21:02 | Komentara: 0





Premijerka Ana Brnabić rekla je večeras da su ovo do sada najnasilniji protesti, ali da nasilnog prevrata u Srbiji i anarhije neće biti.

Sutra zaseda krizni štab i nastavićemo da se borimo protiv korone i sačuvamo zdravstvene radnike, i zdravlje ljudi i pobedićemo, rekla je Brnabić za tv Pink pozivajući građane da budu disciplinovani.

Ona je istakla da se sve čini i da još nije uveden policijski čas, ali da se mora boriti za zdravlje ljudi ali i balansirati zbog očuvanja ekonomije.

Premijerka je poručila da će se sačuvati demokratski poredak u zemlji i stabilnost, a predsedniku Aleksandru Vučiću poručila da sutra ide i bori se za KIM.

Ona je ocenila da su nasilni protesti u Beogradu bez sumnje naneli ogromnu štetu i predstojećim razgovorima, ali da će Vučić dati sve od sebe i fokusirati se na KIM, bezbednost Srbije i budućnost celog regiona i kompromis.

"Ima mnogo onih kojima to ne odgovara, ali iza toga stoji najveći broj građan i to je snaga Aleksandra Vučić", rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da će država zaštititi i političke protivnike i neistomišljenike, kao što su Vuk Jeremić, Sergej Trifunović, Dragan Ðilas..., koji su napadnuti na protestima, ali ne i one koji hoće nekoga da prebijaju, jer se nasilje neće dozvoliti.

Ona je primetila i da kada pozivate na nasilje i nasilnu smenu vlasti, što su SzS i drugi politički lideri činili vise od godinu dana, onda se desi da na ulicu izađu jos veći nasilnici i huligani, desnicarske organizacije pa je Jerimić jedva izvukao zivu glavu juče, a danas Trifunović.

Brnabić je poručila da će vlada i drzava i smeti i umeti da sacuva bezbednost svih građana ustavni poredak i da izađe sa ovom vrstom agresivnosti na kraj.

Ocenila je da je u pitanju najgora vrsta desnice, i odbacila kritike koje stižu iz Evrope o o navodnoj prekomernoj upotrebi sile.

"Mi smo videli mnogo ostriju reakciju policije i brutalnije reagovanje u mnogim evropskim i svetksim centrima kao što su Pariz, Berlin, London", istakla je Brnabić dodajući da je naša policija pokušala da sacuva mir i stabilnost, i reagpvala tek kada je došlo do upada u skupštinu.





Kaže i da n e ma nijednu lepu reč za one koji u Srbiji i EU osuđuju to sto su uradili pripadnici MUP i branili dom svih građana od upada huligana desnicara, ljiudi koji nemaju nikakve veze sa evropskim vrednostima, kao i da su organizovali narodne patrole protiv migranata.

"Ko je tu da brani ljudska prava, valjda MUP treba da sacuva skupstinu i sve građane od nasilnika i huligana", istakla je Brnabić i uklazala da je ovo udar na Srbiju i sve njene građane i podrivanje demokratskih temlja.

Kaže i da su u pitnaju razlicite ekstremističke grupe i da to nikakve veze nema sa koronom, i da je to dugo planirano, od izbora do sada. To je kulminacija, ali to nije lice Srbije, ocenila je premijerrka. ''

"Jedini cilj protesta je da se oslabi Srbija i nasa pozicija pred razgvore Vucića narednih dana", ukazala je ona dodajućji da je ova atmosfera napravljane uz podrsku različitih medija, političara, ali da ima udela i stranog faktora.

"Snazna i stabilna Srbija nema mnogo prijatelja, mnogi će uciniti sve da je oslabe i ekonomski i politički, ukazala je Brnabić dodajući da ne mozete imati mnogo prijatelja ako zemlja po svim merilima imati najmanji ekonomski pad i političku stabilnost.

"Izbori su iza nas i građani su rekli sta misle, šta je budućnost Srbije i ko da je vodi", rekla je ona i poručila da pokušaji prekrajanja volje građana neće proći.

Ona je zahvalila i onim građnima koji veceras nisu izasli, jer su videli o čemu se radi, i ddoala da sa onima sinoc i ovima veceras nema demokratskog dijaloga, jer su oni samo protiv Vučića i SNS, a među njima ima i ljudi iz kriminalnog okruženja.

Ponovila je da ovo nema veze sa merama portiv korone, jer one n isu još ni uvedene.

Brnabić takođe smatra da je Vučić u pravu jer brojevi mogu da se smanje samo uvođenjem policijskog casa, ali da će se probati još malo sa drugim merama.

Mora i privreda da radi, jer treba novac i za jesen i za testove, respiratore..

Napominje i da se porast korone javlja svuda u svetu, ad aje Melburn juveo karantin šest nedelja.

Pobedićemo uprkos svemu, poručila je premijrka i istakla da je u pitanju 10 odsto onih protiv Vučiha a da 90 posto treba da zive i rade i poručila i Tanji Fajon i svima ostalima da prekrajanja volje građana neće biti.