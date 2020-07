Novosti Online | 08. jul 2020. 19:01 > 23:22 |

I večeras nemiri ispred Skupštine Srbije.

Policija nije ispalila nijedan suzavac niti je bilo topovskih udara - rečeno je Novostima u MUP-u.

POLICAJCU POLOMLjENE OBE NOGE



Na večerašnjim protestima u Beogradu povređeno je 10 policajaca.



Jedan od njih nanesene su teške telesne povrede i polomljene su mu obe noge - rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, više čitajte KLIKOM OVDE

DEMONSTRANTI SE POTUKLI NA BULEVARU

Na Bulevaru kralja Aleksandra došlo je do do tuče među učesnicima protesta.



Do tuče, koja je kratko trajala, došlo je na početku Bulevara, kod Češke ambasade, oko 22.15.



DEMONSTRANTI ZAPALILI KONTEJNERE NA BULEVARU



Velika grupa demonstranata nalazi se u Bulevaru kralja Aleksandra, gde su zapalili kontejnere, a nasuprot njima stoji kordon policije.



Za sada je sve mirno, uz povremene pokušaje učesnika protesta da isprovociraju policiju.



POLICIJA POKUŠAVA DA POTISNE DEMONSTRANTE U NOVOM SADU

U Novom Sadu policija trenutnon pokušava da potisne demonstrante koji već par sati deloliraju zgradu Gradske kuće u Novom Sadu.



DEMONSTRANTI ISPRED DOMA OMLADINE

Demonstranti se trenutno nalaze ispred Doma omladine gde bacaju suzavac i kamenice na policiju.



POLICIJA POTISNULA DEMONSTRANTE SA TRGA NIKOLE PAŠIĆA

Na samom Trgu Nikole Pašića došlo je do većeg sukoba između demonstranata i policije.



Kordon policije bio je postavljen ispred ulaza u Skupštinu grada na Trgu Nikole Pašića 6, gde su ih na njih nasrnuli demonstranti, koji su lomili ispred sebe žardinjere, klupe i bacali ka policiji.



Policija je potisnula demonstrante, a masa demonstranata je zatim krenula nekontrolisano da se povlači, pa je jedan deo otišao ka Terazijama i Hotelu Moskva, a drugi deo kroz prolaz Bezistan.



Demonstranti se trenutno nalaze na Terazijama, na potezu od Igumanove palate do Medija centra.



ŽADARMERIJA I KONjICA ČUVAJU SKUPŠTINU



Pripadnici Žandarmrije, pojačani policijskom konjicom, rasterali su oko 20.40 časova demonstrante sa platoa ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.



Žandarmi, među kojima ima i onih sa službenim psima, napravili su kordon oko zgrade parlamenta, a demonstranti su se povukli ka okolnim ulicama.



Oni gađaju policiju bakljama a zapaljeno je i nekoliko kontejnera.



Kako je javio reporter agencije Beta, Žandarmerija je postrojena i u Dečanskoj ulici ispred zgrade "Novosti" dok je na stepenište ispred parlamena pristiglo i vozilo Hitne pomoći.





MINISTAR POLICIJE IZDAO UPOZORENjE

- Nažalost, imamo informacije da je jedan deo demonstranata, kada padne mrak planira da izvede određene aktivnosti, nemire, da ošteti imovinu i ugrozi bezbednost ljudi. Pozivam sve ljude da se ne bave nasiljem, da nasilje nikome neće biti dozvoljeno. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

DEMONSTRANTI ZAPALILI GRADSKU KUĆU U NOVOM SADU



OKO 20:30 minuta izbio je požar na ulazu u Gradsku kuću u Novom Sadu.



LETELE BAKLjE I FLAŠE



Demonstranti su zasuli policiju ispred Skupštine Srbije flašama i bakljama.



RAZBIJENO STAKLO NA ZGRADI RTV-A

Večeras oko 19.30 sati demonstranti koji su se najpre okupili u centru Novog Sada, došli su do zgrade Radio televizije Vojvodine te bacali limenke i flaše.



U tom napadu jedna osoba je povređena kada je razbila staklo nogom na ulazu zgrade RTV-a.

Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE.







Demonstranti su danas u Novom Sadu u Strazilovskoj ulici demolirali ulaz Srpske napredne stranke.



Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE.







NAPADNUT DRAGAN ĐILAS

Nakon napada na Sergeja Trifunovića, još jedan lider dela opozicije Dragan Đilas postao je žrtva protesta na koje je pozivao.



Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE.



NAPADNUT SERGEJ TRIFUNOVIĆ

Ispred Skupštine Srbije, gde je u toku protest opozicije, oko 19 sati došlo je do incidenta, kada je jedna grupa mladića sa crnim maskama izgurala predsednika Pokreta slobodnih građana Sergeja Trifunovića, uz uvrede i psovke.

Više o tome pričitajte KLIKOM OVDE.



Snimak napada na Sergeja Trifunovića pogledajte KLIKOM OVDE.



Oko Skupštine Srbije, gde su sinoć bili neredi i nasilne demonstracije, raspoređena je policija pod punom opremom.

Podsetimo, u prolazu između zgrade Rektorata i Filozofskog fakulteta, večeras nešto posle 18 časova, počeo je protest u organizaciji Saveza za Srbiju.

Učesnici protesta u organizaciji Saveza za Srbiju stigli su do Doma Narodne skupštine, a preko puta Predsedništva Srbije, gde su prvobitno najavili da idu, od platoa kod Filozofskog fakulteta.



Po završetku pres konferencije okupljeni su se uputili ka Predsedništvu Srbije, a kolonu vode predsednik DS Zoran Lutovac i njegova zamenica Dragana Rakić.

Foto: N. Skenderija



Policija pod punom opremom raspoređena je oko Skupštine Srbije, a u centru se mogu primetiti i dodatne snage policije koje se kreću ka srpskom parlamentu.