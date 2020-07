Tanjug | 01. jul 2020. 11:50 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da očekuje uskoro važne posete Beogradu, za koji dan, da se sve one tiču Kosova i Metohije, te naglasio da smo tu za dijalog, ali da mu niko neće naređivati kakvo treba da bude rešenje.





Vučić, za Pink, nije želeo da otkriva o kojim stranim zvaničnicima koji dolaze u Beograd je reč, ali je istakao da se svaka poseta tiče Kosova i Metohije.





Upitan za odnos sa Nemačkom, rekao je da je on racionalan, da se radi o najmoćnijoj sili Evrope, i jednoj od dve najmoćnije sile sveta, koja je izašla kao pobednica korona krize.





Ukazao je da nismo saglasni u svemu, ali da mnogo zavisi od Nemačke.





Rekao je da nije srećan odnosom Nemačke prema Kosovu, kao ni oni našim, jer nećemo da priznamo Kosovo, dodajući da će se to neslaganje nastaviti.





Što se daljih koraka u dijalogu Beograda i Prištine tiče kaže da moraju da se dogovore Nemci i Francuzi šta da rade sa nama, jer smo mi problem, pošto nemamo isti stav sa njima o Kosovu.





„ To je njihov problem sa nama, a naš problem je što niko neće da ima drugu poziciju sem nezavisnog Kosova“, kazao je on.





„ Mi smo spremni za nastavak dijaloga. Kada god hoće. To da mi neko naređuje kakva će rešenja biti, ne može“, poručio je Vučić.





Kazao je da je do sada čuo 500 različitih predloga, a nikada nije dobio nijedan konkretan na papiru.





Izrazio je nadu da će biti samita u Parizu koji se najavljuje, ali dodao da nije on taj koji zakazuje.





Što se tiče inicijativa EU I SAD rekao je da očigledno ne mogu da se dogovore ko će da kontroliše Balkan, ali da su to njihovi međusobni problemi.





Upitan šahovskim rečnikom koji je sledeći potez, Vučić je rekao „uvek u iznudici, ali moramo da vodimo računa“.





„ Ostalo je malo vremena, pritisnuti smo na tabli, ali moramo da budemo strpljviji i uvek posvećeni partiji“, objasnio je on.





Vučić je dodao da nije Priština ta sa kojom pregovaramo, već zapadne zemlje.





„ Sve vreme dok smo vodili dijalog mi smo ga vodili ne sa Prištinom, već sa Zapadom. Nije nama Tači bio garancija za ZSO već EU“, podvukao je on.





Upitan za stav Florijana Bibera Vučić je upitao ko je on.