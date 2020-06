Novosti online | 26. jun 2020. 12:45 > 13:14 |

BRISEL - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas uverenje, na osnovu razgovora u Briselu, da će se na kraju mandata nove vlade, 2024. godine, završiti pristupni pregovori Srbije i EU, te da je realno da Srbija postane članica Unije do 2026.





„ Neću da pričam detalje, ali zadovoljan sam kroz koje smo sve detalje prošli, u razgovoru sa Der Lajen, uveren da sa optimizom ulazimo u novu fazu odnosa EU i Srbije“, naglasio je Vučić posle razgovora sa funkcionerima EU i primetio da se u Briselu za sva ta pitanja stvara pozitivna klima.





Vučić je, u izjavi novinarima, istakao da je to njegova nada i verovanje, podsećajući da je on ili pragmatičan, realističan, pesimističan, a optimističan veoma retko.





„ Mislim da postoji dobra klima u EU da se razmatra ubrzani napredak Srbije, a istovremeno veća želja kod nas i promenjena situacija da se ubrza naš evropski put“, podvukaoje on.





Preneo je da je bilo razgovora o infrastrukturnom povezivanju unutar regiona, kao i o novcu koji bi Srbiji pripadao u narednom periodu iz takozvana dva „džepa“ EU.





„ Jedno su IPA fondovi, i to ne mali novac. Drugo su garantne šeme, to jest garancije, što je takođe veliki novca“, objasnio je on dodajući da su treća stvar projekti za ceo region, pošto je ideja EU da se svi glavni gradovi Balkana spoje autoputem, prugom.





Reč je, prema njegovim rečima, o kombinaciji onog što je Berlinski proces predstavljao od početka.





„ To su stvari koje su za nas od suštinskog zančaja, ali su razgovori sa Prištinom od ključnog značaja da bi mogli da očekujemo taj novac“, rekao je Vučić.





Ukazao je da očekuje nastavak razgovora sa Prištinom za dve do tri nedelje.





Preneo je da je sa zvaničnicima EU razgovarao o situaciji U prištini, šta možemo da očekujemo i kako bi mogli izgledati njihovi uslovi.





Ukazao je da je razgovarao i sa izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom o svim važnim temama i da sada, nakon posete Beogradu, postoji komunikacija na dnevnom nivou.





Rekao je da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen bila veoma pripremljena i da joj je zahvalan na pažnji koju je posvetila Srbiji.





Kazao je da ju je pozvao da poseti Srbiju i izrazio uverenje da će to učiniti pre kraja godine, kada prođe korona kriza.





Foto Tanjug







PREDSEDNIK: USKORO NASTAVAK DIJALOGA,







Interes Srbije je ubrzanje EU integracija i o tome sam razgovarao sa Ursulom fon der Lajen u veoma dobrom i detaljnom razgovoru o svim pitanjima, preneo je danas predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa zvaničnicima EU u Briselu.





Uskoro očekujemo, ističe, i nastavak dijaloga Beograda i Prištine, a pre toga nas očekuje Samit, na kojem će biti predstavnici najvećih evropskih zemalja, koji će se ticati nastavka dijaloga, ali i daljeg ubrzavanja EU puta Srbije.





"Suština je pitanje kako da Srbija ubrza svoj EU put i kako da dobije garanciju za članstvo, kad ispuni ono što se od nje traži, pre svega po pitanju različitih reformi, da može da dobije zeleno svetlo za EU", rekao je Vučić.





Kako je rekao, današnji razgovori u Briselu bili su veoma važni.





"I u skladu sa onim što sam rekao odmah po okonačanju izbornog procesa, jedna od sustinskih stvari u našoj politici u narednom periodu mora da bude ubrzanje evropskog puta Srbije. O tome sam sat vremena razgovarao sa Ursulom fon der Lajen, iako sastanci uvek traju oko pola sata, i hvala joj na tome", rekao je Vučić.





Foto Instagram/ BudućnostsrbijeAV







O DATUMU NASTAVKA DIJALOGA JAVNOST ĆE BITI OBAVEŠTENA U PONEDELjAK-UTORAK





Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da će verovatno u ponedeljak ili utorak javnost biti obaveštenao datumu nastavka dijaloga Beograda i Prištine i samitu koji će verovatno tome prethoditi, ali da to nije na njemu da kaže, već na predstavnicima EU.





"Nisam čovek koji se istrčava. Priština je objavila datum, iako smo zamoljeni i jedni i drugi da ćutimo. Ja znam datume, ali kao častan čovek ne mogu u javnost o nečemu što je posao EU i pojedinih članica, Francuske i Nemačke", rekao je Vučić novinarima u Briselu.